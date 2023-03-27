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Çin, Kripto Para Bombasını Patlattı! Bloomberg “Şaşırtıcı” Diyerek Duyurdu!

Bloomberg'in haberine göre hırpalanan kripto para sektörüne kapısını açan Hong Kong şimdi de kripto para şirketlerine bankacılık hizmeti sunmaya başladı.
08:01
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bloomberg, hırpalanan kripto para sektörüne kapısını açan Hong Kong’un şimdi de kripto para şirketlerine bankacılık hizmeti sunmaya başladığını bildirdi. Habere göre özel bankaların yanı sıra devlet bankaları da kripto para şirketlerine bankacılık hizmeti sunmaya başlamış durumda.

Pekin Yönetiminin Desteği Artık Daha Görünür

Her ne kadar anakarada kripto para ticareti bir yıldan uzun bir zamandır yasaklanmış olsa da Bloomberg, önde gelen Çin bankalarının son birkaç aydır doğrudan kripto para şirketlerine ulaşmaya başladıklarını iddia etti. Bu, şehrin büyük bir kripto para merkezi olma hedefinin Pekin yönetiminden destek aldığına dair en somut işaretlerden birisi.

Kaynaklara göre aralarında Bank of Communications, Bank of China ve Shanghai Pudong Development Bank‘ın da bulunduğu önde gelen Çin bankaları, Hong Kong şubeleri aracılığıyla kripto para şirketlerine bankacılık hizmetleri sunmaya başlarken, başlamayanlar sektöre dönük incelemelerde bulunuyor. Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. Kaynaklar, büyük bir Çin bankasının satış temsilcilerinin bankacılık hizmeti sunmak için en az bir kez olmak üzere bir kripto para şirketinin ofisini ziyaret ettiklerini öne sürüyor.

Piyasa gözlemcilerine göre kripto para sektörünün ABD’de patlak veren bankacılık krizinin öncesinde ve sonrasında büyük bankalar tarafından dışlanmasıyla ortaya çıkan likidite krizinin ortasında Çin bankalarından gelen bu hamle oldukça değerli. Ayrıca, ABD’li Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate ve Signature Bank’ın iflas etmesinin ardından Çin bankalarının fırsatı değerlendirmek istediği, oluşan boşluğu doldurmak için en uygun zamanda olunduğuna dönük yorumlar söz konusu.

Bloomberg’e konuşan merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için bir mesajlaşma sistemi sağlayıcısı olan beoble’ın kurucusu ve CEO’su Sung Min Cho, Çin bankalarının bu hamlesinin “sektör için çok şey ifade ettiğini çünkü bu noktada dünya çapında bile böyle bir şeyin asla beklenmeyecek bir şey olduğu” yorumunu yaptı. Hong Kong’daki büyük bir Çin bankasının şubesinde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yönetici ise Çin bankalarının kripto para şirketlerine bankacılık hizmeti sunmaya başlmasının Pekin’den gelen en görünür yeşil ışık olduğunun altını çizdi.

Kripto Para Şirketlerine “Hong Kong Kapısı”nın Açılışı

Hong Kong, 2022’nin Ekim ayında zor durumdaki finans merkezinin yeniden canlandırılmasına yardımcı olması amacıyla harekete geçmiş ve kapılarını kripto para şirketlerine açacağının ilk sinyalini vererek, Bitcoin (BTC) ve kripto para ticaretini yasallaştırmayı planladığı açıklanmıştı. Aralık ayında ise Hong Kong’un kripto paralara dönük planlarına ilişkin bir detay daha ortaya çıkmış ve kripto para hizmeti sağlayan şirketlerin ve borsaların geleneksel finans şirketlerine uygulanan kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı yasalarına tabi tutulacağı açıklanmıştı.

2023 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Hong Kong’un bireysel yatırımcıların kripto paralar ile alım/satım yapmasına izin vermeyi planladığı duyuruldu. Bu duyurunun hemen ardından kripto para şirketleri ülkede faaliyet gösterebilmek için lisans başvuruları yapmaya başladılar.

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