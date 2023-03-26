Kripto para dünyasının yakından takip edilen altcoin'lerinden olan Chanlink (LINK) için analistler tarafından 3 önemli madde paylaşıldı.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasasında devam eden toparlanma aşamasının ortasında, LINK fiyatı son üç haftadır istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Satın alma baskısı devam ederse, kripto para fiyatı, on ay süren konsolidasyon aşamasının temel engeli olan 9,15 dolar direncine yükselebilir. İşte bu yatay eğilimin LINK’in gelecekteki fiyatını nasıl etkileyebileceği ve geleceğe dair ipuçları.

5,5 Dolar Seviyesi Tam Bir Destek

Son on ayda kripto piyasasında yaşanan çok sayıda olaya rağmen, 5,5 dolar seviyesi Chainlink sahipleri için aşırı kaybı önlemeyi başardı. kripto para fiyatı bu destekten birkaç kez toparlandı ve trader’ların bu destekte aktif olarak biriktiğini gösterdi.

Bu nedenle, 5,5 dolarlık bir seviye, piyasanın dibi olarak hareket edebilir ve fiyatlar bu desteğe yeniden ziyaret ederse yükseliş ivmesini geri kazanabilir. Tabii tüm bunlar düşünülürken yaşanılabilecek büyük piyasa olaylarını da yine de göz önünde bulundurmak faydalı olabilir.

Fiyat Konsolidasyonu Neyi Gösteriyor?

Son on ayda, Chainlink kripto para fiyatı, 5,5 dolarlık desteğin satış zirvesi ile belirgin bir yatay eğilime işaret eden 9,15 dolarlık direncin satın alma zirvesi arasında sıkı bir şekilde rezonansa girdi.

Bu konsolidasyon, Mayıs 2021’de başlayan ve satış ivmesinin tükendiğini gösteren düşüş trendinin ardından geldi. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları bu aralığa bağlı hareketi yükseliş eğilimini toparlamak için kullanabilir.

Yükselişin 9,15 dolar direncinden yaşanılabilecek bir kırılım, trendin tersine dönmesi için erken bir işaret olabilir ve trader’lara uzun vadeli bir giriş fırsatı sunabilir. Aksine, konsolidasyon aşaması bozulmadan 5,5 doların altına inilmesi de mümkün olabilir ve bu durum yükseliş tezini geçersiz kılabilir.

Teknik Göstergeden Yükseliş Sinyali

LINK fiyatındaki yatay eğilime rağmen, haftalık RSI göstergesine daha yakından bakıldığında gözle görülür bir yükseliş eğilimi ortaya çıkıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), teknik analizde yaygın olarak kullanılan ve bir varlığın son kazançlarını son kayıplarıyla karşılaştırarak fiyat hareketinin gücünü ölçmeye yardımcı olan bir araçtır.

Bu durumda, RSI eğimindeki yükseliş sapması, 5,5 dolarlık destek bölgesi etrafında artan bir satın alma baskısı olduğunu göstermekte. Bu durum, yatırımcıların sonunda Chainlink’in piyasa değerinde potansiyel olarak daha fazla artışa yol açabilecek 9,15 dolar direncinin aşılma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermekte.