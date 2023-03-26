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Sosyal medyada binlerce analist, trader görüş paylaşıyor ancak alanında kendini ispatlamış ve belli seviyeye ulaşmış yatırımcılar çok başka. Chris Burniske kripto para piyasalarının da yakından tanıdığı ünlü bir risk sermayedarı ve piyasalara dair yaptığı yorumlar sosyal medya analistlerinin çok daha ötesinde. Peki bu isim güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

ABD ve Kripto Baskısı

2022’de kriptonun dibini doğru tahmin eden Burniske son röportajında ABD hükümetinin kripto para şirketleri üzerindeki baskısını gündemine taşıdı. Son olarak Coinbase borsası SEC’den bir Wells bildirimi aldı ve bu bildirim yaklaşan davanın habercisidir. Yakın zamanda SEC’in borsaya dava açtığını görmemiz şaşırtıcı olmayacak. Diğer taraftan ABD’nin en regüle kripto para borsasının yaşadığı bu sorun diğer kripto şirketlerini daha da tedirgin etmeli. ABD borsalarında işlem gören Coinbase kapsamlı denetimlerden geçiyor ve SEC ile sıkı iş birliğine sahipler.

Fakat bu iş birliği tek taraflı gibi görünüyor. Nitekim Coinbase baş hukuk müşaviri son yaptığı açıklamada onlarca kez SEC’e talepte bulunmalarına rağmen kendilerine kripto konusunda rehberlik sağlanmadığını vurguladı.

Kripto Paralarda Yeni Dönem

Peki Coinbase bile emniyette değil ve duruşma salonlarında SEC ile çarpışmayı göze aldı. Peki yatırımcılar? Chris Burniske, Coinbase‘e gönderilen bildirim dahil olmak üzere kripto ile ilgili faaliyetler üzerindeki artan baskının yatırımcıları kripto piyasalarından uzaklaştırmadığını söylüyor. Placeholder ortağına göre, sektör üzerindeki düzenleyici baskı nihayetinde kripto yatırımcılarının inancını güçlendirecek ve daha fazla insanı Bitcoin’e çekecek.

“Bitcoin‘iniz var, Ethereum’unuz var. Temelde bu protokoller umurlarında değil. Geçen yıl toplamda 20 trilyon doların üzerinde değer elde ettiler. Bitcoin yatırımcılarının %68’ini 1 yıldan uzun süredir varlıklarını satmadı. Yani tüm bu düzenleyici baskılara rağmen yılmayan insanlar var. Hatta SVB’nin çöküşünden bu yana gördüğümüz gibi, Bitcoin’e daha da fazla kaydıklarını söyleyebilirim. İşte bu noktada hükümetin stratejisinin nihayetinde geri teptiğini göreceğinizi düşünüyorum.”

Burniske ayrıca Bitcoin’in geleneksel bankacılık sistemine olan güvenin sarsılmaya başladığı “böyle anlar” için oluşturulduğunun altını çiziyor.