G-7 ülkeleri yani dünyanın sanayi anlamında öncüsü olduğu düşünülen ülkeler grubu kripto para alanında büyük bir açıklamaya hazırlanıyor olabilir.

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Plan hakkında bilgi sahibi olan yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, Yedi büyük sanayileşmiş demokrasi grubunun, ticari şeffaflığı ve tüketici korumalarını artırmayı amaçlayarak kripto para birimi sektöründe daha sert düzenlemeleri teşvik edeceğini söyledi.

Japonya Hazırlıklara Başladı

Yetkililere göre G-7, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın Hiroşima’da bu yılki zirveye ev sahipliği yapmasından birkaç gün önce, Mayıs ayı ortalarında maliye bakanları ve merkez bankacılarının bir araya geleceği bir toplantıya doğru ilgili tartışmaların hızını artıracak.

Kripto varlıkların küresel finans sistemi üzerinde yarattığı potansiyel risklere ilişkin süregelen endişelerin ortasında, Japonya ve diğer üyelerin yani İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nin geri kalan ülkelerinin de ortak çabalarını bir liderler bildirgesinde ifade etmeye çalıştıklarını söylediler. Plan, Kasım ayında büyük kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından sektörün kötü yönetimini gözler önüne serdi ve finans piyasalarında şok dalgaları yarattı.

Plan aynı zamanda bu ay Amerika Birleşik Devletleri’nde iki ani banka iflası nedeniyle yatırımcıların sarsıldığı bir döneme denk geliyor. Bu iki banka, teknoloji girişimleriyle ilgilenme konusunda uzmanlaşmış olan Silicon Valley Bank ve kripto müşterilerine hizmet veren Signature Bank’tı. G-7 üyelerinden Japonya’nın halihazırda kripto para birimi düzenlemeleri var. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda mevcut finansal düzenlemeleri uygulamakta.

G-7 Neyi Amaçlıyor?

Kripto varlıkların yasal statüsü ve bunlarla ilgili kurallar ülkeden ülkeye değişirken, grup küresel standartların formüle edilmesinde öncülük etmeyi umuyor. Uluslararası alanda, merkezi İsviçre’de bulunan Finansal İstikrar Kurulu, geçen yıl Ekim ayında düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik bir dizi tavsiye yayınladı ve burada kripto varlıkların da ticari banka faaliyetlerine yönelik düzenlemelere tabi olması gerektiğini söyledi.

FSB bu yıl Temmuz ayında çerçevenin son halini açıklamayı planlarken, Uluslararası Para Fonu Şubat ayında, kripto paranın yayılmasının ardından kapsamlı ve koordineli kuralların geliştirilmesinde her ülke tarafından dikkate alınması gereken temel unsurları özetleyen bir politika belgesi yayınladı. Diğer kılavuz ilkelerin yanı sıra, IMF yöneticileri genel olarak kripto varlıklara resmi para birimi veya yasal ihale statüsü verilmemesi gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililere göre, kripto varlıklarla ilgili konuların Nisan ayı ortasında Washington’da yapılacak olan 20 büyük ekonomi grubunun maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının gündeminde olması da muhtemel.