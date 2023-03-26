Kripto paralar ile ilgili bir çok açıklamada bulunan dünyaca ünlü CEO, yaptığı programda 3 altcoin'e boğa sezonu için dikkat çekti.

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Popüler kripto podcast’i Crypto Banter, dün yayınlanan en yeni YouTube videosunda, bu altcoin sezonunda satın almak için yakından takip edecekleri altcoinleri paylaştı. Crypto Banter’ın en çok heyecan duyduğu üç kripto para Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) ve Polygon (MATIC) oldu.

Neden Bu 3 Altcoin?

Crypto Banter özellikle Cardano’ya (ADA) olan ilgilerini dile getirdi ve projenin güçlü topluluğundan, Ethereum katili olma potansiyelinden, kripto para sektörü üzerinde bu kadar yükseliş göstermelerinin nedenlerinden bazıları olarak projenin uzun süre kalacağına olan inançlarından bahsetti. ADA’nın yakında 0,4945 doları hedefleyebileceğini düşünüyorlar. Bu da Banter ekibinin ADA’nın bir sonraki yükselişinde %150’lik bir artış beklediği anlamına geliyor. Bir boğa sezonu için düşük görünse de gözle görülür bir yükseliş olacağı kesin.

İkinci olarak, Crypto Banter’ın listesinde AVAX vardı. Ekip, kendileri açısından AVAX’ın şu anda 17,14 dolar civarındaki direncine yakın mükemmel bir alım pozisyonunda olduğunu açıkladı. Altcoin fiyatı bu direncin üzerine çıkabilirse, Crypto Banter kripto paranın çok yakında 50 ila 55 dolara kadar tırmanabileceğine inanıyor. Geçmişte yaşadığı 146 dolarlık zirveden çok uzak görünse dahi piyasa koşullarında büyük bir fırsat olarak görülebilir.

CoinMarketCap, AVAX’ın son gündeki %0,29’luk fiyat artışının ardından şu anda yaklaşık 17,08 dolar değerinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, altcoin geçen hafta hala %0,77 oranında düşüş gösterdi.

Yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir diğer altcoin ise MATIC. Crypto Banter’ın MATIC satın almayı önermesinin nedenlerinden biri, ayı piyasası sırasında çok iyi tutunabilmesi ve bu süre zarfında en az düşen kripto para birimlerinden biri olmasıdır. Ekip bu nedenle MATIC’in bir sonraki boğa koşusu sırasında uçmaya hazır olduğuna inanıyor. MATIC’in fiyatının 1,8 ya da 1,9 dolara kadar yükselmesini bekliyorlar. MATIC şu anda yaklaşık 1,09 dolar değerinde.

Bitcoin’in (BTC) Neden Düşüyor?

Kripto paralar Mart ayının başından bu yana deyim yerindeyse tepeleri ve dipleri beraberinde getiren hareketlere şahit oluyor. Önce banka batışlarıyla başlayan hareketler daha sonrasında yerini destekçi açıklamalara ve toparlayıcı hareketlere bırakmıştı.

Bunu takiben gerçekleşen FED faiz kararı beklentileri fiyatı bir anda yukarıya doğru götürmüş ve 1 yıldan fazla süredir ulaşılamayan 28.000 dolar seviyesini beraberinde getirmişti. Tam o andan sonra piyasaya düşen birden fazla haber kripto para fiyatlarını tekrar aşağıya doğru çekip 27.000 dolar seviyesinin altına götürmüştü.

Gelen son açıklamalar ise SEC başkanı Gary Gensler’in Birleşik Krallık ve Kanada’da bulunan mevkidaşlarıyla lobi faaliyetleri içerisinde olduğu yönündeydi. Gary Gensler’in bu tutumu kripto para dünyasını olumsuz etkileyebilir. Yaşanılabilecek yeni kısıtlamalar Bitcoin’in geldiğimiz şu günlerde dünya tarafından altın ile birlikte güvenli liman olma yolunda ilerleyişini engelleyebilir ve fiyatın yeniden düşmesine sebep olabilir. Yapılabilecek yeni açıklamaların ve alınabilecek yeni aksiyonların yatırımcılar tarafından takip edilmesi her zaman daha faydalı olacaktır.