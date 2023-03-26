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Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?

Kripto para gündemine 2023 yılının ilk bombası olarak düşen 197 milyon dolar vakası bir sonuca ulaşmış görünüyor. Bakın ne oldu!
17:00
26 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Euler Finance hacker’ı, bu ayın başlarında, 2023’ün şimdiye kadarki en büyük merkezi olmayan finans hack’i olarak adlandırılan 197 milyon dolarlık bir flash kredi istismarında çaldıkları fonların çoğunu iade etti.

DeFi Hacker’ı Kripto Paraları İade Etti

Son birkaç saat içinde, Euler Finance’ten çeşitli varlıkları ele geçirmek için flaş krediler kullanan bilgisayar korsanı, çalınan fonların neredeyse tamamını kripto borç verme platformuna iade etti.

25 Mart’ta, neredeyse 89 milyon dolar değerindeki yaklaşık 51.000 Ethereum, Euler Finance hacker’ının adresinden Euler Finance’in dağıtıcı adresine iade edildi. Blockchain araştırmacısı Peckshield, fonları göndermek için kullanılan bir işlemi tespit etti. Saatler sonra 12 milyon doların üzerinde bir değere sahip 7.737 Ethereum’luk ikinci bir transfer yapıldı.

Özellikle, bilgisayar korsanı ayrıca on milyonlarca merkezi olmayan Dai Stablecoin’i başka bir cüzdana taşıyan başka çoklu işlemler de yaptı. Anonim saldırganın fonları neden iade etmeye karar verdiği belirsizliğini koruyor. Euler Finance, kripto para birimleri için bir ödünç alma ve verme platformu olarak hizmet veriyor ve kullanıcıların protokole çeşitli varlıklar ekleyerek faiz kazanmalarına olanak tanıyor.

13 Mart’ta bir bilgisayar korsanı DAI stablecoin’de 8,7 milyon dolar, Wrapped Bitcoin’de (WBTC) 18,5 milyon dolar, Staked Ethereum’da (stETH) 135,8 milyon dolar ve Circle’ın USD stablecoin’i USDC’de 33,8 milyon dolar ele geçirdi ve daha sonra fonları BNB Zincirinden Ethereum’a aktarmak için çok zincirli bir köprü kullandı.

Hack olayından günler sonra Euler Finance ekibi zincir üzerinde bir mesaj göndererek hacker’a, çalınan yaklaşık 200 milyon doların %10’unu 24 saat içinde iade etmesi halinde elinde tutma teklifinde bulundu.

Euler Ekibi Hacker’ları Durduramadı

Herhangi bir yanıt alınamayınca Euler Finance, saldırganın yakalanmasını ve tüm fonların geri alınmasını sağlayacak bilgiler için 1 milyon dolarlık bir ödül vereceğini kamuoyuna duyurdu. Bununla birlikte, kötü aktör ültimatomdan etkilenmedi ve bunun yerine, işlem gizliliğini korumak için Ethereum’da artık kara listeye alınmış bir karıştırıcı olan Tornado Cash’e bir miktar fon gönderdi.

Blok zinciri analiz firması Chainalysis’e göre 2022 yılı, farklı protokollerde çalınan en az 3,8 milyar dolarla kripto para hack’leri ve istismarları için en büyük yıl oldu. Euler Finance ekibi, topluluğu güncellemek için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, Euler’in yerel EUL token’ı son 24 saat içinde %32,68 artış gösterdi.

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