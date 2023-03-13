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Kriptonun Öncü CEO’su Açıklamasını Yaptı: Bu Sistemde Bir Sıkıntı Mı Var?

Cardano'nun ünlü CEO'su Charles Hoskinson yaşanan ekonomik çöküşe ışık tuttu ve kripto parayı merkeze alarak değerlendirmede bulundu.
22:10
13 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın başarısızlığını çevreleyen devam eden kriz hakkında ince açıklamalarda bulundu. Hoskinson bu yorumu, ABD’li düzenleyicilerin bankaların müşterilerinin korunması için likiditeyi korumaya yönelik tedbirler almasına rağmen ABD banka hisselerinde yaşanan bir başka keskin düşüşün ardından yaptı. Banka hisselerindeki düşüş, Bitcoin fiyatındaki agresif yükselişle aynı döneme denk geldi ve kripto piyasasında çok ihtiyaç duyulan olumlu bir ivmeye yol açtı.

Charles Hoskinson Karşılaştırma Yaptı

Hoskinson bu yorumu, geleneksel bankaların rezerv varlıklarını idare etme biçimleri bağlamında yaptı. Bu, kripto tabanlı işletmelerin nakit rezervleri yönetimi konusunda incelemeyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda geliyor. Cardano’nun kurucusu, stablecoin ihraççılarının bankalara karşı teminatlarını yönetme şeklini gündeme getirdi.

Örneğin Tether, USDT’nin %81’den fazlasının nakit ve nakit benzerleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Şirket ayrıca toplam 960 milyon dolar fazla rezerv tuttuğunu söyledi. Kripto şirketlerinin nakit ve hazine bonolarında teminat tuttukları durumlarda bile karşılaştıkları eleştirilere atıfta bulundu. Öte yandan, Silikon Vadisi Bankası krizi devlet tahvillerine yaptığı yatırımlardan kaynaklandı.

Circle Ne Yapacak?

Silikon Vadisi Bankası’na 3,3 milyar dolar borcu olan USDC ihraççısı Circle, bir kurtarma planının ana hatlarını çizdi. Plan, rezervlerdeki açığı kapatmak için kurumsal kaynaklarını kullanmayı içeriyor. Bu hamle, bankanın geçen hafta aniden kapanmasının ardından USDC fiyatının 1 dolar değerinden düşmesinin ardından geldi. Bununla birlikte, stablecoin şimdi repegging açısından neredeyse normale döndü.

Bir noktada USDC, token başına yaklaşık 13 cent değer kaybetti. Tüm bunların ardından gelen açıklamalar ise piyasa üzerinde bir rahatlama yarattı. Bunun yanı sıra, Cardano fiyatı (ADA) son 24 saat içinde yaklaşık %15 arttı. Bunu kendi iç dinamiklerinin sağladığı yükselişin yanı sıra Bitcoin’in hızlı yükselişine bağlayanların sayısı da azımsanamayacak kadar çok oldu.

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