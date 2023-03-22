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Kripto para piyasası, FED faiz kararının açıklanmasına saatler kala yeniden hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Üzerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasası, FED faiz kararına saatler kala yeniden hareketlendi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve çift haneli değer artışlarını aşan kripto para birimleri de oldu. XRP, Algorand (ALGO), Cardano (ADA), Stellar (XLM) ve Chainlink (LINK) son yükselişlerin ardından CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde den yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı. Öte yandan Stacks (STX) ve Immutable (IMX) gibi geçmiş haftalarda yüksek fiyat performansı sergileyen kripto para birimleri de son 24 saatte %10’a yakın değer kayıpları kaydederek piyasanın aksine düşüş yönlü bir ivme yakaladı.