Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi: FED Faiz Kararına Saatler Kaldı!

Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi: FED Faiz Kararına Saatler Kaldı!

Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte FED faiz kararına saatler kala kritik fiyat seviyelerine ulaştı.
14:15
22 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, FED faiz kararının açıklanmasına saatler kala yeniden hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Üzerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasası, FED faiz kararına saatler kala yeniden hareketlendi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve çift haneli değer artışlarını aşan kripto para birimleri de oldu. XRP, Algorand (ALGO), Cardano (ADA), Stellar (XLM) ve Chainlink (LINK) son yükselişlerin ardından CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde den yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı. Öte yandan Stacks (STX) ve Immutable (IMX) gibi geçmiş haftalarda yüksek fiyat performansı sergileyen kripto para birimleri de son 24 saatte %10’a yakın değer kayıpları kaydederek piyasanın aksine düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?
Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?
Ethereum’da (ETH) Yıl Sonu Tahmini! İşte ETH’da Grafikli Fiyat Analizi!
Ethereum’da (ETH) Yıl Sonu Tahmini! İşte ETH’da Grafikli Fiyat Analizi!
Göç Başladı! Ripple’da (XRP) Yüzde 35’lik Ralli Sonrasında Hareketli Saatler!
Göç Başladı! Ripple’da (XRP) Yüzde 35’lik Ralli Sonrasında Hareketli Saatler!
Amazon, Apple, FedEx… Hiçbiri Bitcoin Değil! Bitcoin Piyasanın Yüzde 97’sinden Nasıl Daha Değerli?
Amazon, Apple, FedEx… Hiçbiri Bitcoin Değil! Bitcoin Piyasanın Yüzde 97’sinden Nasıl Daha Değerli?
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
Makineler Son Noktayı Koydu! XRP İçin 9 Nisan’a Dikkat! Onlar Bir Kez Daha Haklı Mı Çıkacak?
Makineler Son Noktayı Koydu! XRP İçin 9 Nisan’a Dikkat! Onlar Bir Kez Daha Haklı Mı Çıkacak?
Son Dakika: Coinbase Bombayı Patlattı! Herkes Yapar Da Onlar Geri Kalır Mı? Listeliyorlar!
Son Dakika: Coinbase Bombayı Patlattı! Herkes Yapar Da Onlar Geri Kalır Mı? Listeliyorlar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Ralli Başladı İşte Hedefler! XRP, ADA ve ALGO Coin Yorum! Neden Yükseldiler?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023