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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından biri birkaç dakika önce 10 farklı altcoin için delist kararı aldı. Bu karar ilgili altcoinlerin fiyatında ciddi düşüşleri tetikleyebilir. Daha da önemlisi diğer borsaların da OKX’in izini takip etmesi muhtemeldir. Önde gelen borsaların aldığı delist kararları genelde diğer borsalar tarafından da dikkate alınıyor.

Altcoin Delist Haberleri

OKX borsası 29 Mart tarihinde aşağıdaki altcoinleri delist edeceğini açıkladı. Altcoinler için listelemeler ne kadar doğalsa delist kararları da o kadar doğal. Eğer bir altcoin vadettiği hedeflerine ulaşmak için çaba göstermiyorsa borsalar da müşterilerini korumak için bu varlıkları delist ediyor. Diğer bir sebebi ise vaatlerini yerine getiremeyen projelerin hacim gücünü kaybetmesidir. Bu da borsaya emir defterlerini işletmek için gereksiz bir maliyet yükler. Bundan doları OKX borsası aşağıdaki 10 altcoini işleme kapatacağını açıkladı.

BTG

CHAT

CVT

DEVT

PAY

PPT

ROAD

SFG

SOC

CNTM

OKX Delist Açıklaması

FTX çöküşüyle birlikte hacim pastasındaki dilimini büyüten OKX borsası ilgili altcoinlerin performansından rahatsız olduğu için bunları liste dışında bıraktı. Tüm borsalar yaptıkları listelemeler sonrasında altcoinleri düzenli takip ederek birçok kriterde onları ele alır. Ekibi kaybolmuş, geliştirme faaliyetleri durmuş projelerin borsada işlem görmesinin de bir anlamı yoktur. Bundan dolayı borsalar belli aralıklarla altcoin delist duyuruları yapar. OKX borsasının yaptığı duyuruda da şunlar yazıyordu;

“Sağlam bir trade ortamını sürdürmek için, listelenen tüm projelerin performansını sürekli olarak izliyor ve listeleme niteliklerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve OKX Listeden Çıkarma / Gizleme Kılavuzuna dayanarak, listeleme kriterlerimizi karşılamayan birkaç projeyi listeden çıkaracağız. Listelenen tüm projeleri izlemeye ve gerektiğinde listeden çıkarma / gizleme mekanizmasını uygulamaya devam edeceğiz.”

29 Mart tarihine kadar yatırımcıların bu altcoinlerdeki emirlerini iptal etmesi ve varlıklarını çekmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra ilgili altcoinler borsaya yatırılamayacak ve spot paritelerde işlem görmeyecek. OKX tarafından alınan delist kararı bu altcoinlerinin gelecek performansına da ışık tutuyor. Muhtemelen ilgili altcoinler uzun vadede yatırımcılarının beklentilerini karşılamamaya devam edecek.