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Kripto para borsası BitMEX, mevcut makroekonomik ortamda potansiyel değişiklikler görülmeye başlanmasıyla Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde yaşanması ihtimal dahilinde olan 3 farklı senaryo paylaştı. İşte dev kripto para borsasının 2023’de kripto para piyasasında yaşanması ihtimal dahilinde olan 3 farklı senaryosu.

Senaryo 1) Fed’in Faiz Artışlarını Durdurması

BitMEX, yeni bir blog yazısında Federal Reserve’in (Fed) ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulamaya alınan politikalara bağlı olarak kripto para piyasasının bu yıl üç farklı senaryoda şekil alabileceği öngörüsünde bulundu.

Kripto para borsasının ortaya koyduğu ilk senaryoda Fed, faiz artışlarını durdurması, bunun bir sonucu olarak kripto paralarda risk iştahında toparlanma olması yönünde. BitMEX’e göre, Fed’in geri adım atması küresel sermaye piyasaların kapılarını açabilir, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıklarda ciddi bir ralli yaşanabilir:

Kripto para piyasasının 2022’den (özellikle Three Arrows Capital, FTX ve Genesis gibi kuruluşlar tarafından öğretilenler) dersler çıkarması ve kötü yönetilen şirketlerden ve şüpheye neden olan modellerden kurtulmasıyla, Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek kaliteli varlıklarda hızlı ve sağlıklı bir toparlanma görülmeli.

BitMEX ayrıca ilk senaryonun, çeşitli ekonomik tahminlere ve enflasyonun yavaşlaması gibi birtakım önemli faktörlere dayalı olduğunun altını çizdi.

Senaryo 2) Fed’in Faiz Artışlarına Devam Etmesi

BitMEX’in ortaya koyduğu ikinci senaryoda ise enflasyonun ısrarla yüksek kalmaya devam etmesi bunun Fed’i faiz artışlarına devam etmeye zorlaması halinde kripto paraların uzun bir ayı piyasasıyla karşı karşıya kalabileceği yönünde. Kripto para borsasına göre enflasyonun yavaşlama belirtileri göstermeye başladığı için bu senaryonun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Senaryo 3) Kripto Para Düzenlemeleri

Kripto para borsasının ortaya koyduğu üçüncü senaryo ise hükümetin yatırımcıları koruyan politikalar oluşturdukça kripto paraların daha güvenli bir varlık sınıfı haline gelmesine dayanıyor. BitMEX, ticaret, saklama ve yatırımı da kapsayan kripto para düzenlemelerinin yıl boyunca hızlanarak devam edeceği ve tüm bunların kripto paraların kullanımının artıracağı, Blockchain teknolojisi için yeni kullanım alanlarının ortaya çıkarmasını öngörüyor.

BitMEX’in bu senaryo için “Bitcoin ve ETH baskın kripto paralar olarak yeniden öne çıkarken, birçok bireysel kullanıcı yeni nesil oyunların, NFT’lerin, Web3’ün ve metaverse’in yükselişiyle ilk kripto deneyimini yaşayacak ve bu kriptoyu daha anlaşılır, sürükleyici bir deneyim haline getirecek.” notunu da düşmüş durumda.