Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar bugün gelecek karara odaklandı ve günlerdir adım adım piyasa beklentisinin nasıl değiştiği konusunu işledik. Son yönelim 25bp faiz artışı ve Fed’in bankacılık krizi konusunda güven verici açıklamaları şeklinde. Eğer Fed faiz indirimi ve tavan faiz revizesi yaparsa bu durum piyasaların hızla dalgalanmasına neden olabilir. Öte yandan popüler bir analist Bitcoin’i bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.

Bitcoin Uzman Yorumu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), devam eden ABD bankacılık krizinin politikayı sekteye uğrattığına dair şüphelerin ortasında, bu akşam faiz kararını açıklayacak. Daha da önemlisi Fed başkanı bundan sonra atacakları adımlara dair de geniş kapsamlı açıklamalar yapacak. Uzmanlar akşamki karardan sonra Bitcoin’in yönü konusunda ihtilafa düştü. Bir grup 30.000 dolar seviyesini hedeflerken diğerlerine göre piyasa büyük bir düzeltme yaşayacak. CME Group’un FedWatch aracından elde edilen verilere göre, piyasalar daha geçen ay öngörülen faiz artırımlarından şimdi Fed’in döngüyü duraklatma ihtimalini değerlendiriyor.

Kıdemli piyasa analisti Crypto Tony şunları söyledi;

“Yani bugün FOMC, bu da tek bir şey anlamına geliyor, VOLATALİTE. Hiç şüphe yok ki toplantıyı yana doğru kullanacağız, bu da temkinli davranmak anlamına geliyor. Benim ana oyunum, eğer gelirse 30.000 dolarda kar satışı yapmaktır.”

Kripto Analistlerinin Yorumu

Justin Bennett Bitcoin’in 20.000 doların altına düşerek buradaki likiditeyi toplayacağını düşünüyor. Ucuz fiyattan açılan long pozisyonlar bugüne kadar ciddi kazançlar getirdi. Son yükselişin tepedeki short pozisyonların tasfiyesiyle tetiklendiğini düşünürsen tam tersi senaryonun da aklımızın bir köşesinde durması mantıklı olabilir. Piyasa analisti Poppe şunları yazdı;

“Bitcoin‘de yavaş yavaş yukarı doğru bir ivme var, bu da gözlerimin hala 28.700 dolara odaklandığı anlamına geliyor. FOMC civarında bu yüksek seviyeye çıkmamızı bekliyorum ve sonra biraz konsolidasyon yaşayacağız. CME boşluğu da 28.700 dolarda”.

Justin Bennett ise tedirginliğini şöyle ifade etti;

“Gerçekten yükselişe geçmek istiyor musunuz? Bakın, belki BTC’nin 30.000 dolara kadar short pozisyonları tasfiye ettiğini görebiliriz. Ancak 20.000 doların altında büyük bir long likidasyon bloğuyla makro dirençte yükselişe geçmek ister misiniz? Ben istemem.”

Bennett akşam gelecek sürpriz olumsuz açıklamalarla tetiklenebilecek ve vadeli işlemlerdeki mevcut durumla ivme kazanacak ciddi bir riski vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.