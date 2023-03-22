Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla takipçi kazanmaya devam eden kripto para analisti Kaleo, en büyük kripto parada tarihi fiyat hareketinin tekerrür edebileceğini iddia etti. İşte analistin gerçekleşmesini beklediği o öngörü.

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Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla takipçi kazanmaya devam eden kripto para analisti Kaleo, en büyük kripto paranın parabolik bir yükselişten önce kısa bir akümülasyon dönemine girdiği 2019’un başındaki fiyat hareketlerine benzer hareketler yaptığını iddia etti.

“Bitcoin’de Gerçek Yükseliş Düşüşün Ardından Başlayacak”

Anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin’in dört saatlik grafikte tıpkı 2019’da olduğu gibi bir diyagonal direnci geçemediğinden dolayı bir akümülasyon döneminde olduğunu söyleyerek, “Mevcut fiyat aralığında ve BTC‘nin yüksek zaman dilimli ayı piyasası düşüş trendinin üzerine çıkmasının ardından 2019 baharında bulunduğumuz yerle çok fazla benzerlik söz konusu. Gerçek yükseliş başlamadan önce buradan bir miktar düşüş gelebilir.” dedi.

Kaleo’nun paylaştığı güncel ve 2019 yılına ait fiyat grafiğine bakıldığında BTC’nin diyagonal direnci kırmadan ve 33 bin dolara doğru yükselmeden önce 25 bin dolar seviyesine düşmesini beklediği açıkça görülebiliyor.

Veriler 544.3 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parasının bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 86 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Kaleo’nun işaret ettiği gibi Bitcoin fiyatının 25 bin doğru geri çekilmesi aşağı yönde yüzde 11’lik bir hareketin yaşanacağı anlamına geliyor.

Yaşanacak Düşüş Ayıları Cesarelendirebilir Ama…

Kaleo’ya göre, 25 bin dolara doğru gelecek bir hareket Bitcoin’deki yatırımcı duyarlılığını değiştirebilir çünkü bunun BTC’nin son birkaç haftadaki rallisi üzerindeki yükseliş coşkusunu yok edeceğine ve ayıları cesaretlendirebileceğine inandığını ancak bunun eğlenceli olacağını belirterek şunları söyledi: