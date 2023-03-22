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  •   Yüzde 2000 Arttı! Binance Altcoinde Şov Yaptı! Space ID (ID) Token Nedir?

Yüzde 2000 Arttı! Binance Altcoinde Şov Yaptı! Space ID (ID) Token Nedir?

Uzun vadede yatırımcısına kazanç getirir mi? Space ID (ID) ne işe yarıyor? Geleceği var mı?
15:36
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzun bir aranın ardından Binance yeni launchpad’ini duyurmuştu. ID Token yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Listelemenin ardından fiyat ciddi anlamda artış yaşadı. Yatırımcılar halen maliyetinin üzerinde bir fiyattan satış yapabiliyor. Peki ID Token nedir? Binance desteğiyle fiyatı daha fazla yükselebilir mi? İşte ID Token hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Space ID (ID) Neden Yükseliyor?

ID token BNB tutan yatırımcılara 0,025 dolardan satıldı ve maliyetinin çok üstünde rakamlara ulaştı. Listelemenin ilk dakikalarında 2,5 dolara kadar yükselen fiyat halen dip seviyesinin kabaca %2000 üstünde bulunuyor. 16 Mart tarihinde bu altcoinle alakalı detayları paylaşmış yatırımcılara satış fiyatıyla ilgili bilgileri de vermiştik. Henüz listelemenin üzerinden çok bir süre geçmediği için fiyattaki dalgalanma devam edebilir. Binance listelemelerindeki tavan fiyata bazı altcoinlerde ikinci gün ulaşıldığı için bugün fiyatı düşüp yarın yükselme ihtimali de vardır. Ancak 100 milyon ID tokenin büyük bir yatırımcı grubu tarafından 0,025 dolar maliyetle alındığını da unutmamalısınız.

Binance borsası uzun bir aranın ardından ilk launcpad’ini yaptığı için bunu bir şova dönüşeceği zaten tahmin ediliyordu. Öyle de oldu kullanıcı başına maksimum 600 bin token verilse de BNB birikimi büyük olan yatırımcılar binlerce dolar kazanma fırsatı yakaladı.

Space ID (ID) Nedir?

Web3 odaklı projelerden hep bahsediyoruz. Space ID de bunlardan biridir. İlk olarak 2022 Nisan 27 tarihinde yatırımcıları selamlayan bu proje dijital kimlik hizmetleri sunuyor. Web3‘ün özünün, merkezi olmayan kimlikler ile fiziksel/dijital dünya arasındaki geçit olduğunu söyleyen ekip bunu başka bir seviyeye taşımak için dijital kimlik alanında bazı çalışmalar yaptı. Peki SPACE ID neden önemli veya onu farklı kılan ne? Özellikle her blockchain’in kendi ad hizmetleri varken. Ekip bunu şöyle cevaplandırıyor.

“Çok basit. Çoğu tanımlayıcı, farklı blockchainler ve dApp’ler içinde ayrıştırılmış ve sınırlandırılmıştır. Biz bunu başka bir boyuta taşımak istiyoruz. SPACE ID, insanları, bilgileri, varlıkları ve uygulamaları blockchainler arasında sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan tek bir Oracle ile evrensel bir isim hizmeti ağı oluşturuyor. Merkezi olmayan, sansüre dayanıklı ve açık kaynaklıdır. Web3 dünyasına daha fazla kullanıcının katılmasıyla birlikte, BNB Chain, Fantom, Polygon gibi alternatif L1 zincirlerinde çok sayıda akıllı sözleşme işlemi gerçekleşmektedir. Ya da Polygon ve Arbitrum gibi katman-2 zincirlerinde. Metaverse dünyasına girerken, bir dApp kendini tek bir blok zincirinde sınırlayamaz. Kaynakların evrensel olarak tanımlanması, dApp’lerin çok daha iyi birlikte çalışabilirlik ve esneklik elde etmesine yardımcı olabilir. İşte SPACE ID burada devreye giriyor. SPACE ID ile tek bir kimlik kullanarak kripto alım satımı yapabilir, token ödünç verebilir, NFT basabilir ve geleceğin son derece merkezi olmayan dünyasında daha kolay bilet ve hatta ev satın alabilirsiniz. Ve kimlikle ilgili tüm veri gizliliği kimlik sahibine ait olacaktır.”

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