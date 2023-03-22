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Faiz Kararı Değil! Kripto İçin 21:00’da Gözünüz Bu Açıklamada Olsun!

Kripto para yatırımcılarının gözü faizin ne kadar artırıldığında değil burada olmalı.
15:45
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları akşam gelecek faiz kararına ciddi anlam yüklüyor ancak en az onun kadar önemli başka bir veri daha var. Akşam faiz kararıyla eş zamanlı olarak açıklanacak bu veri Fed Başkanı Powell’ın konuşmasına dair de en büyük sinyali 30 dakika öncesinde verecek. Peki bu veri hangisi? Yatırımcıları neler bekliyor?

2023 Fed Faiz Tahmini

Her 3 ayda bir Fed yıl sonuna dair faiz konusunda tahminini açıklıyor. Bundan önceki son tahminini 2022 yılı Aralık ayında açıklamıştı. 2023 sonu için %5,1’lik tavan hedefleyen Fed sonrasında enflasyonun düşüş hızı yavaşladığı için bunu yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi. Ardından bankacılık krizi patlak verdiği için Fed’in faiz tavanını %5,1 veya altında bir seviyede tutma ihtimali gündeme geldi. Üstelik yatırımcılar yılın ikinci yarısında (en geç) Fed’in faizleri indireceğini düşünmeye başladı. Bitcoin fiyatının 28.000 doları aşmasının temel sebebi de aslında buydu.

Fed faiz kararları

Bugün 21:00’da Fed 2023 sonu için faiz tahminin açıklayacak. Eğer %5,1’in altında bir rakam gelirse bu Powell’ın güvercin bir duruş sergileyeceğine yorulacak. Yani Powell’ın açıklamasının tonu yarım saat önce belli olacak. Daha da önemlisi faiz tavanı, faizlerin yıl sonuna kadar indirilip indirilmeyeceği gibi birçok konuyla ilgili bu açıklamayla bilgi sahibi olacağız.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Aralık ayında bu rakam %5,1 olarak açıklanmıştı ancak Eylül ayındaki tahmin %4,6 seviyesindeydi. Açıklanan verinin yukarı yönlü revize edilmesi piyasaları Fed’in daha fazla faiz artıracağı konusunda ikna etmişti. Şimdi eğer %5,1 tavanı aşağı yönlü revize edilirse bu yıl sonuna kadar faiz indirimleri göreceğimiz anlamına gelecek. Güncel faiz oranını %5 seviyesine çeken Fed (25 bp artış bekleniyor bugün) gelecek verilere göre bunu indirmeyi beklediklerini açıklayacaktır. Ancak %5,1 tavanı BofA tarafından (bankacılık krizinden önce) tahmin edildiği gibi %6 seviyesine yaklaştırılırsa bu Bitcoin’in ani düşüşler yaşamasına neden olur.

Kripto para yatırımcılarının unutmaması gereken diğer bir detaysa bu rakamın 2021 Haziran ayından bu yana sürekli yukarı revize edildiğidir. Yani büyük ihtimalle bu toplantıda da bir revize göreceğiz. Bunun aşağı veya yukarı oluşu ise piyasaların yönünü tayin edecek. Son ufak not, Fed’in bu hedeflerinin gerçekleşme ihtimali pek yüksek değildir. Yukarıda da yazdığı gibi sürekli revize edilir. Ancak eğilimin piyasaya gösterilmesi açısından gelecek veri kripto paralar için hayati öneme sahiptir. Yani gözler faiz kararında değil faiz projeksiyonunda olacak.

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