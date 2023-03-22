Uzmanlara göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ciddi bir eşiği geçmenin arefesinde ve Fed faiz kararının ardında bu eşik geçilebilir.

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Bitcoin fiyatı, Pazartesi günü 28 bin 527 doları görerek son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte yüzde 2 yükselişle 28 bin 260 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre en büyük kripto para ciddi bir eşiği geçmenin arefesinde ve Fed faiz kararının ardında bu eşik geçilebilir.

Bankacılık Krizi Bitcoin’deki Yükselişi Körüklüyor

Bitcoin, bu yıl gelmesi beklenen Fed pivotu ve gelecek yılki blok ödülü yarılanması (halving) gibi faktörlerin etkisiyle 2023’ün ilk çeyreğinde değerini yüzde 70 artırarak 2021’den bu yana en yüksek üç aylık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor. BTC fiyatı, kripto para piyasasındaki güçlü yatırımcı duyarlılığı ile bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesindeki yüksek volatiliteye rağmen 28 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, devam eden bankacılık krizi nedeniyle Fed’in son faiz kararının ardından Bitcoin’in en son 2022’nin Haziran ayında gördüğü 30 bin dolar eşiğini geçmesini bekliyor. Analistler, yatırımcıların ABD ve Avrupa’da karşı karşıya kalınan bankacılık krizine karşı bir korunma aracı olarak Bitcoin’e yatırım yapmayı düşündükleri için en büyük kripto paranın yavaş yavaş altının yerini almaya başladığına dikkat çekerken, Pepperstone Group’un araştırma müdürü olan Chris Weston, bankacılık krizinin ortasında Fed’in bilançosunun 300 milyar doların üzerinde artırmasının Bitcoin ve altın fiyatlarını yukarı çektiğine vurgu yaptı.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood da Bitcoin’de yükseliş beklediğini teyit ederek bankacılık krizinin daha fazla kurumsal yatırımcıyı öncü kripto paraya çekeceğini iddia etti.

Şimdiye kadar üç ABD’li banka federal düzenleyiciler tarafından kapatıldı ve Credit Suisse’in rakibi UBS tarafından acil olarak satın alındığı görüldü. Tüm bunlar küresel bankacılık sektöründe deprem etkisi yarattı ve bankacılık sektöründe ciddi bir istikrarsızlığa neden oldu.

Uzmanlar Bitcoin Fiyatının 35 Bin Dolara Dolara Ulaşmasını Bekliyor

IG Avustralya’da piyasa analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin’in fiyat grafiğinde ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu oluştuğunu, bu formasyonun fiyatı daha da artıracak türden Bitcoin formasyon olduğunu belirterek 35 bin dolara varan bir yükseliş olabileceğini söyledi. Sycamore, “Piyasaların faiz artışlarını fiyatlamaktan faiz indirimlerini fiyatlamaya geçmesiyle birlikte Bitcoin’i destekleyen hafif bir kuyruk rüzgarı var” diye de ekledi.

K33 araştırma müdürü Bendik Schei, haftalık Ichimoku bulut göstergelerinin BTC fiyatının buluta girmesinin daha fazla kazanç potansiyeline işaret ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Önde gelen kripto para analisti Michael van de Poppe ise piyasadaki olumlu havanın etkisiyle Bitcoin fiyatının ilk olarak 28 bin 700 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor. Analiste göre Bitcoin fiyatı kritik Fed faiz kararının ardından yükselmeye devam edecek ve bir müddet akümüle olacak. Michael van de Poppe’nin işaret ettiği 28 bin 700 dolar seviyesinin en yakın CME boşluğuna (gap’ine) karşılık geldiğini belirtelim.