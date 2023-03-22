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Bitcoin’de Kontrol Onlara Geçti, Endişe Tavan Yaptı! Kâr Satışları Gelebilir!

Veriler Bitcoin yatırımcılarının büyük çoğunluğunun güncel fiyatlarla şu anda kârda olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu ne anlama geliyor?
16:55
22 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda elde edilen kazançlarda duraksamaya rağmen en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ilk olarak ABD’de parlak veren ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi karşısında yükselişini devam ettirdiği görülüyor. Öte yandan güncel veriler yatırımcıların büyük çoğunluğunun güncel fiyatlarla şu anda kârda olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin Yatırımcılarının Yüzde 70’inden Fazlası Kârda

Blockchain analiz şirketi IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre şu anda güncel fiyatlarla Bitcoin yatırımcılarının yüzde 72’si kâr ederken, yüzde 25’i zararda. Yatırımcıların yüzde 3’ü ise başa baş yani ne kâr eden ne de zarar eden tarafta yer alıyor. Kârdaki yatırımcıların oranının yüksek olması her ne kadar pozitif gibi görünse de kâr satışları yapmaları ve bunun fiyattaki kazanımların silebileceğini akılda tutmak gerekiyor

Veriler, bir yıldan uzun zamandır BTC tutan uzun vadeli yatırımcıların oranının yüzde 69, bir ila 12 ay arasında BTC tutan yatırımcıların oranının yüzde 23 ve bir aydan kısa bir süredir BTC tutan yatırımcıların oranının yüzde 8 olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, kritik Fed faiz kararına saatler kala gün içinde kaydettiği yüzde 0,46 yükselişle 28 bin dolar seviyesinin üzerinde, 28 bin 213 dolardan işlem görüyor. BTC fiyatı son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 13,47 oranında yükseldi. BTC, 2023 yılının başından bu yana değerini 200 milyar doların üzerinde arıtırdı.

Bloomberg’in kıdemli emtia analisti Mike McGlone’a göre Bitcoin‘in 2023’te emtiaları, özellikle de “en iyi performans gösteren eski emtia” olarak kabul edilen değerli metal altından 10 kat daha iyi performans göstereceği ‘süper döngüsüne’ başladığının sinyallerini veriyor. Bu noktada onsu bin 940 dolar seviyesinin üzerinde olan alyının piyasa değerinin 13 trilyon dolara yakın bir noktada, 12.85 trilyon dolarda olduğunun tahmin edildiği ekleyelim.

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