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3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!

ADA Coin yatırımcılarının yüzü aylar sonra gülecek mi? Güncel veriler yatırımcılar için neye işaret ediyor?
17:17
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük akıllı sözleşme platformlarından biri olan Cardano (ADA) son Bitcoin rallisinde nispeten yatay seyretti. 2023 yılındaki devasa yükselişten payına düşeni alamayan ADA Coin yatırımcıları fiyatı yeniden 0,4 dolara yaklaşmasıyla birlikte daha da umutlandı. Peki sırada ne var? ADA Coin neden yükseliyor?

ADA Coin Neden Yükseliyor?

Kripto para yatırımcıları Federal Rezerv’in yaklaşan faiz oranı kararına hazırlanırken Cardano bir ay içindeki en iyi fiyat seviyesine yükseldi. 22 Mart’ta ADA’nın fiyatı %4,58’e varan bir artışla 24 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 0,388 dolara yükseldi. Bu durum, toplam kripto piyasa değerinin aynı gün %0,4 düşerek Cardano tokeninin altında performans göstermesi nedeniyle trendin tersine döndü.

ADA’nın yukarı yönlü ivmesi Cardano‘nun 17 Mart’taki yeni ağ yükseltme lansmanıyla aynı zamana denk geliyor. Dynamic peer-to-peer (P2P) networking olarak adlandırılan yeni düğüm sürümünün, blok üreten düğümlerin ve röle düğümlerinin çift yönlü kullanımını mümkün kıldığı ve bu sayede hatalara ya da saldırılara karşı daha sağlam hale geldiği biliniyor.

Santiment tarafından sağlanan verilere göre ADA Coin fiyatındaki artış balinaların da desteğiyle devam ediyor. Ay başında orta ölçekli yatırımcıların yaptığı satışlar şimdi balina alımlarıyla dengeleniyor. Örneğin, 100 milyon ile 1 milyar arasında ADA tutan balinaların oranı 1 Mart tarihinde %6,16 iken 22 Mart’ta %7,56’ya yükselmiştir.

ADA Coin Fiyat Hedefi

Fiyatın yeniden 3 doları hedeflediğini söylemek güç ancak 9 ayın zirvesine ulaşan Bitcoin bu seviyedeyken ADA Coin yatırımcılarının da 1 dolar üstünde bir fiyat görmek istemesi gayet normal. Eğer BTC güçlü duruşunu devam ettirirse geçmiş performansa göre 1 dolar eşiğinin aşılması beklenecek. Teknik açıdan bakıldığında, ADA fiyatı, aşağıdaki günlük grafikte gösterildiği gibi, çok aylık azalan trend çizgisi direncine yaklaştıkça bir geri çekilme görüyor.

ADA’nın destek-direnç alanını (0,41) test ettiğini görebiliriz. Bu hareket, TOBO kurulumunu da teyit edecektir. Eğer bu formasyon beklendiği gibi çalışırsa ADA’nın fiyatı Haziran ayına kadar neredeyse %100 artışla 0,741 dolara kadar yükselebilir. Öte yandan akşam gelecek açıklamaların piyasalar üzerinde bambaşka bir sonuç doğruması da mümkündür.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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