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Kripto para piyasaları sosyal medya devinin daha fazla entegrasyon müjdesiyle pozitif görünümünü sürdürüyor. Rusya’ya son yaptırım kararı ülke vatandaşlarının uluslararası para transferlerini büyük ölçüde sınırlandırdı. Ancak Telegram bu sorunu aşmak için yeni bir adım atıyor. Peki devamı gelecek mi?

Telegram Kripto Para

Telegram kullanıcıları artık mesajlaşma uygulamasındaki sohbetlerde birbirlerine piyasa değerine göre dünyanın en büyük stablecoini olan USDT‘yi gönderebilecek. USDT, Telegram‘ın @wallet botuna eklendi ve mesajlaşma uygulamasının kripto alım satım imkanını genişletti. Kripto ödemelerini Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarına entegre etmek (teoride kripto para göndermeyi bir metin veya fotoğraf göndermek kadar kolay hale getirmek) ana akım benimseme için son derece olumlu bir gelişme olmalıdır.

2022 yılı Nisan ayında BTC ve TON Coin sohbetten gönderilip alınabilen varlıklar olarak eklenmişti. USDT gibi stablecoinler ise volatilite yaşamadığı için günlük hayatta çok daha sık kullanılıyor. Ürün ve hizmetlerin alımında stablecoinler çok daha fazla tercih ediliyor. Bu entegrasyonla birlikte insanlar tıpkı banka hesabından havale yapar gibi hatta çok daha kolay şekilde Telegram aracılığıyla para transferi yapabiliyor olacak.

TON Coin (TON)

Telegram’ın kripto para entegrasyonu aslında resmi bir adım da sayılmaz. Platformun kripto yolculuğu birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ancak Open Network (TON) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı sorunlar sebebiyle 2020 yılında resmi olarak terkedildi. Bununla birlikte TON, kendilerini TON Vakfı olarak adlandıran ve projeyi ilerletmeye devam eden topluluk üyeleri tarafından canlı tutuldu. Telegram, TON’a doğrudan dahil olmamasına rağmen, Fragment ile kullanıcı adı satışı ve daha birçok çalışmayla gayri resmi olarak ilişkisini sürdürüyor.

Yakın gelecekte SEC’in bu gayri resmi ilişkiye karşı bir adım atması muhtemeldir. Ancak şimdilik sorun yok. Devasa kullanıcı tabanıyla Telegram’ın kripto dostu duruşu benimsemenin hızla artabilmesi için önemli bir destekleyeceği faktördür. Gelecekte Whatsapp, Facebook Messenger gibi uygulamaların da benzer adımlar attığını görebiliriz.