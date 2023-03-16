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Binance Müjdeyi Şimdi Verdi! Yeni Altcoin Geliyor! BNB Neden Yükseliyor?

BNB Coin fiyatı aniden yükseldi. Uzun bir aranın ardından Binance müjdeyi verdi.
17:36
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları uzun süredir Binance Launchpad’de yeni token görmüyordu. Bu bozuldu. Biraz önce hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance müjdeyi verdi. Yeni altcoin geliyor ve Binance Launchpad 30’uncu tokenini hayata geçirecek. Peki katılım şartları ne olacak? Ne zaman başlayacak? Binance kullanıcılarını neler bekliyor?

İçerik Rehberi

Space ID

Binance, Binance Launchpad’deki 30. proje olan Space ID’yi biraz önce duyurdu. Space ID için token satışı, Launchpad abonelik formatını takip edecek ve kullanıcıların BNB bakiyelerinin kaydı 2023-03-17 gece 03:00’da yapılacak. Binance, kullanıcı BNB bakiyelerini 5 gün boyunca izleyecek olan borsa ortalama bakiyeye göre hakkedişi belirleyecek. Bu durum BNB Coin talebini de artırabilir. Nitekim yazı hazırlandığı sırada fiyat %5 oranında arttı.

Space ID Nedir?

Binance Launchpad duyuruyla birlikte ID Token hakkında bazı önemi detayları da paylaştı. BNB tutan yatırımcılar tokeni almaya hak kazanacaklar ve fiyat gibi bazı detaylar şimdiden belli oldu. Peki ID Token hakkında bilinmesi gerekilen önemli detaylar neler?

  • Token Adı: Space ID (ID)
  • Launchpad Hard Cap: 2,5 Milyon Dolar
  • Kullanıcı Başına Sabit Üst Sınır: 15.000 Dolar (600.000 ID Token)
  • Toplam Token Arzı: 2 Milyar
  • Binance Launchpad’e Tahsis Edilen Toplam Token Sayısı: 100.000.000 ID (Toplam Token Arzının %5’i)
  • Halka Açık Satış Token Fiyatı: 1 ID = 0,025 USD (BNB cinsinden fiyat abonelikten önce belirlenecek)

17-22 Mart tarihi arasında BNB tutan yatırımcıların BNB bakiyeleri beş günlük bir süre boyunca her gün için saatlik anlık görüntülerle hesaplanacaktır. Bu beş gün içindeki nihai ortalama günlük BNB bakiyeniz, daha sonra taahhüt edebileceğiniz maksimum BNB miktarını belirleyecektir. 22 Mart tarihinde her kullanıcının ne kadarlık alım yapabileceği belirlenecek. Token dağıtımı ise 22 Mart 13:00’da (Türkiye saati) yapılacak.

BNB Coin fiyatı 324 doların üzerinde kalmaya devam ediyor ve Bitcoin 25.000 dolar sınırına yeniden dayandı. Ne kadar fazla yatırımcı Launchpad’e katılırsa hesap başına düşen alım limiti de o denli düşecektir.

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