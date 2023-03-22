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Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!

Metaverse altcoinlere ilgi neden azaldı? Bu akşam gelecek açıklamalar onları nasıl etkileyecek?
13:35
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 sonunda Facebook insanların metaverse alanındaki heyecanını görüp yeniden markalaşmaya gitti. O günden bu yana özellikle kripto tabanlı metaverse altcoinlerde ciddi erimeler gördük. Ancak kripto para piyasalarının yaşadığı tüm bu kaosa rağmen kepenk kapatmış değiller. Peki metaverse altcoinlerde son durum ne?

Decentraland (MANA) Coin

Zenginlerin alakal gösterdiği koleksiyonlara APE airdrop’u vurana kadar metaverse alanındaki altcoinleri (piyasa değerine göre) kralı oydu. Ancak yine de eski ihtişamından pek bir şey kaybetmiş değil. Decentraland (MANA) yaklaşık 1,122 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 50 kripto arasındaki yerini koruyor. Fed’in bugün gevşeme kararı almasıyla birlikte MANA ve diğer metaverse altcoinlerde daha hızlı bir yükseliş görebiliriz. Artan likidite yeniden metaverse odaklı girişimlere akacak ve kemer sıkan teknoloji şirketleri artık daha aykırı işlere bütçe ayırabilecek. Bu da ATH seviyesinin %89 altında alıcı bulan MANA Coin için daha fazla yükseliş anlamına gelebilir. Yani artık metaverse altcoinler için vakit geliyor. Her şey Powell ve ekibinin iki dudağı arasında.

Kısa vadede ise fiyatın 0,584 dolar bölgesindeki desteği tutması gerekiyor. Eğer BTC bu akşam kötü bir haber alırsa bu desteğin kaybıyla MANA Coin fiyatı yeniden 0,516 dolar seviyelerine kadar gevşeyebilir. Pozitif haberdeyse 0,67 dolar seviyesinin hızlı testi ve üzerinde kapanışlarla 0,759 dolar tepesi hedeflenebilir.

GALA Coin Son Durum

Blockchain tabanlı oyunlar, metaverse, NFT özetle Web3 alanında iyi bir proje olan Gala Coin ciddi anlamda kan kaybetti. Fiyatı ATH seviyesinin %94 altında bulunuyor ve 0,836 zirvesine ulaşması için alması gereken çok fazla yol var. Son 30 günde 0,03 ile 0,05 dolar arasında dalgalanan fiyat iki uç noktanın tam ortasında 0,042 dolarda bulunuyor.

Kısa vadede 0,04 dolar üzerinde tutunması şart ve akşam gelecek haberlere göre 0,0505 dolar direncini yeniden test edebilir. Başarılı olursa 0,061 ve 0,072 dolar seviyelerini hedefleyecektir.

CEEK VR Coin

Bu metaverse altcoin Türk kripto para yatırımcılarına agresif biçimde pazarlandı ve yatırımcılarının önemli kısmını Türkler oluşturuyor. Hatırlarsanız metaverse arazi satışı sırasında sanal arazilerin CEEK cinsinden satılmadığı için düşüşün devam edebileceğinden bahsetmiştik. Ekip daha çok kendi kazancına odaklandığı için token özelinde ciddi talep oluşturabilecek satış mekanizmasını bile dikkate almadı. Bu ciddi bir eksi puandır.

Öte yandan işlem hacmi 20 milyon dolar seviyesinde ve bugünlerde ilgi yeniden artmış görünüyor. Piyasa değerinin 74 milyon dolar olduğu noktada bu talep yüksektir. Bugünlerde metaverse alanını iyileştirmek için ekip bazı etkinlikler yapıyor. Bu hareket fiyatı ucuz gören yatırımcıları yeniden cezbetmiş olabilir. Kısa vadede 0,08417 dolar seviyesi üzerinde kalırsa 0,1 dolar hedeflenebilir. Ancak yükseliş trendinin tekrar başlaması için bu zirvenin üzerinde kapanışlar görülmeli.

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