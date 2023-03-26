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  •   Fed’in Hamlesinin Ucu Bitcoin’e Dokunuyor! Ünlü İsimden 14.000 Dolarlık Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu!

Fed’in Hamlesinin Ucu Bitcoin’e Dokunuyor! Ünlü İsimden 14.000 Dolarlık Kıyamet Gibi Bitcoin Senaryosu!

Tahminleri ve yorumları yakından takip edilen genç sunucu yaptığı açıklamayla FED'i işaret ederek Bitcoin fiyatına vurgu yaptı.
23:00
26 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto stratejisti, Federal Rezerv tarafından para basma işlemi tekrar açılsa bile Bitcoin’in (BTC) muhtemelen yeni rallileri ateşlemeyeceğini söylüyor. Peki bunu neye bağlıyor, gelin beraber bakalım.

Bitcoin Düşecek Diyor!

DataDash’in sunucusu Nicholas Merten, yeni bir video güncellemesinde binlerce YouTube abonesine, Fed yeniden para basmaya başlasa bile kral kriptonun 14.000 dolar civarına düşeceğine inandığını belirtti. Durumun aksine ise bunun geçmişte BTC’nin fiyatının yükselmesine neden olduğunu söylüyor.

Nicholas Merten şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin, diğer varlıklar gibi, Fed’in artık onu geçmişte sahip olduğu türden fazla parayla kurtaramayacağı bir dönemden geçiyor ve bunu aklımızda tutmamız gerekiyor.

Merten’e göre, piyasa değerine göre en büyük kripto varlığı şu anda bir rahatlama rallisinin ortasında ve geçmişin güçlü kripto para borsalarından birisi olan FTX’in geçen Kasım ayında çöktüğü seviyelere geri düşmesini bekliyor.

Devam etmek ve burada tekrar vurgulamak istiyorum ki ben bunun olacağını düşünüyorum. Bunun bir rahatlama rallisi olduğunu düşünüyorum. Yuvarlanacak ve yeni düşük seviyelere doğru geri dönecek ya da 14.000 dolar veya 15.000 dolar civarında FTX çöküşünün düşük seviyelerine nispeten yakın olacak.

Eski Coinbase Sorumlusunu Topa Tuttu

Merten ayrıca eski Coinbase baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan’ın Bitcoin üzerine yaptığı milyon dolarlık bahsin neden ters gideceğini düşündüğünü de açıklıyor.

Balaji gibi konuşan kafalar bahislerinde kendilerine biraz fazla güveniyorlar, güvenmek zorundalar çünkü momentum şu anda onların arkasında, servetinizi korumak için paranızı bankadan çıkarmanız gerektiği fikrini söylüyorlar ve sizi buna ikna ediyorlar.

Oraya bir milyon dolar koydukları neredeyse garanti, bu nedenle gerçek olmalı. Srinivasan gibi size kesinlikle her şeyi koymanızı yoksa tüm paranızı kaybedeceğinizi söyleyen, konuşan kafaları dinlemeyin. Bunu dinlemeniz gereken tek zaman, kaldıraç ticareti gibi paranızı kaybetmenize yol açabilecek aşırı riskler almanız konusunda sizi uyaran insanların olduğu zamandır.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin 27,598 dolardan işlem görüyordu ve geçtiğimiz hafta kazandığı 28.000 dolar seviyesine göz kırpıyordu.

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