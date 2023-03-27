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Gary Gensler Küplere Binecek! Açıklama Geldi! CFTC Herkesin Dilindeki Altcoin’i Kurtarmış Olabilir!

Binance haberinin bomba gibi düştüğü piyasa koşullarının ortasında herkesin yakından takip ettiği altcoin'de bayram havası oluştu.
23:30
27 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasası, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) kripto borsası Binance’e karşı dava açtığı haberiyle uyanırken, SEC başkanı Gary Gensler yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini yineledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlık menkul kıymetleri konusunda dikkatli olunması için bir yatırımcı uyarısı yayınladı. Düzenleyici kurumdan gelen uyarı, geleneksel bankacılık sektörünün birkaç bölgesel bankanın çöküşünden sonra kriz durumunda olduğu bir zamanda geldi.

Pazartesi günü CFTC, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e karşı ABD düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. BTC 27.000 dolar seviyesinin altına düştü ve Bitcoin fiyatının bu habere anında tepki gösterdiği ortaya çıktı. İlginç bir şekilde CFTC, Gensler’in Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerinin menkul kıymet olduğu yönündeki görüşlerinin aksine, davada Bitcoin, Ethereum ve Litecoin’in emtia olduğunu belirterek başka bir tartışmaya yol açtı.

Gary Gensler Yatırımcıları Uyardı

SEC, kripto varlık menkul kıymetlerindeki yatırımcıların yatırımlarıyla ilgili önemli bilgilerden ve diğer önemli korumalardan mahrum kalabilecekleri konusunda uyardı. CFTC davası, Binance’in CFTC’ye hiçbir sıfatla kaydolmadığını ve ABD finans piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları göz ardı ettiğini iddia ediyor.

Buna göre SEC’in dikkat uyarısı, kripto varlık menkul kıymetlerindeki kayıtsız teklifler ve bunları çevreleyen bilgi eksikliği hakkında konuştu. CFTC, Binance’in bildirilen işlem hacminin ve karlılığının büyük bir kısmının ABD’li müşterilerden geldiğini iddia ettiği için bu daha da önemli hale geliyor.

Dolayısıyla, SEC’in yatırımcı uyarısı, CFTC’nin Binance’e yönelik son eyleminden hemen sonra zamanında yapılmış bir hatırlatma olarak değerlendirilebilir. SEC’in uyarısında ünlülerin onayları hakkında da konuşuldu. Bir ünlünün onaylanması, bir yatırımın tüm yatırımcılar için uygun olduğu ya da hatta meşru olduğu anlamına gelmez denildi. Ünlülere, kripto varlıkları da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını tanıtmaları için ödeme yapıldığını da ekledi.

Litecoin Açıklama Yaptı

CFTC’nin Bitcoin, Ethereum ve Litecoin’in emtia olduğu iddiasına tepki olarak Litecoin ekibi bunu memnuniyetle karşıladı ve şu yazıyı paylaştı:

Factor Trading CEO’su Peter Brandt, Binance CFTC davasının her zaman gelmekte olduğunu söyledi. Ripple’ın yeni düzenleyici eylemin kurbanı olacak bir sonraki büyük kripto şirketi olup olmadığını sordu. Ripple, ABD’de hangi kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak kabul edilebileceğini potansiyel olarak belirleyebilecek bir davada SEC ile mücadele ediyor.

Bunun Binance’in başına gelmesi an meselesiydi. Adalet Adalettir. Devrilecek bir sonraki domino taşı Ripple mı?

Ayrıca, son haftalarda kripto işletmeleri üzerindeki yaptırım eylemlerinin telaşı göz önüne alındığında, Coinbase, Kraken ve Binance gibi büyük oyuncular zaten kapsanmış olduktan sonra daha fazla kripto şirketinin benzer davalara sürüklenmesi muhtemel görünüyor. XRP avukatı John Deaton, önümüzdeki iki yıl içinde SEC’in kripto piyasasında muhtemelen 200 yaptırım eylemi gerçekleştireceğini söyledi.

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