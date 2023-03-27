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  •   Ripple (XRP) Çılgınlığı Alevleniyor! Grafiklerle XRP’nin Detaylı İncelemesi!

Ripple (XRP) Çılgınlığı Alevleniyor! Grafiklerle XRP’nin Detaylı İncelemesi!

Kripto para piyasalarında yükselişiyle ön plana çıkan Ripple'da (XRP) beklentiler ne yönde? XRP'ın detaylı incelemesi nasıl bir yol çiziyor?
23:45
27 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı, 27 Mart itibarıyla şu anda diğer tüm büyük kripto para birimlerini geride bırakıyor ve son yedi gün içinde %20’nin üzerinde arttı.

Ripple Yükselişi!

Popüler altcoin şirketi Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal anlaşmazlığın Mart ayı sonuna kadar sonuçlanması beklendiğinden, XRP son yedi gün içinde istikrarlı kazançlar gördü. Ayrıca 10 milyon ile 100 milyon token arasında bakiyeye sahip adreslerin elinde bulunan XRP arzı, Şubat ayından bu yana %1’in üzerinde arttı. Bu durum 1 milyon-10 milyon adres tarafından tutulan XRP arzında %0,75’lik bir düşüşle aynı zamana denk geliyor. Ek olarak 1.000 ila 1 milyon XRP tutan adresler de aynı dönemde token varlıklarını artırdı.

Adreslerin XRP bakiyelerini arttırma girişimi balinaların SEC ile Ripple’ın sözde özet kararı arasındaki karara giden günlerde daha fazla token biriktirdiğini gösteriyor. Hukuk uzmanı John Deaton da dahil olmak üzere çok sayıda gözlemci, SEC’in şirkete menkul kıymet dolandırıcılığı yaptığı için dava açmadan önce “adil bir bildirim” vermemiş olabileceğini savunarak Ripple’ın davayı kazandığını ön görüyor.

Son aylarda, davayı denetleyen federal yargıç Analisa Torres de çeşitli önergelerde Ripple’ı destekledi. Örneğin, Ripple’ın SEC’in kripto para birimleri ile ilgili dahili e-postalarını ve belgelerini kamuya açık hale getirmesi talebini onayladı. Bu durumda düzenleyicinin şirketi haksız yere hedef aldığını kanıtlayabilir.

XRP Fiyat Tahmini!

Bununla birlikte XRP fiyat hareketini teknik açıdan ele alan analistler, önümüzdeki haftalarda düşüşün tersine dönmesine yol açabilecek bir direnç kesişme bölgesine yaklaştırdığını belirtti. Ripple’da önemli bir dönemeç olan seviye, çok yıllı alçalan bir trend çizgisinden 200-3B üstel hareketli ortalamadan ve yaklaşık 0,50 dolarlık bir destek-direnç yatay seviyesinden oluştuğu belirtildi.

Ek olarak XRP’nin üç günlük göreceli güç endeksi (RSI), 70’lik aşırı alım eşiğinin üzerine çıkarak Nisan ayı için düşüş eğilimini artırıyor. Bir geri çekilme durumunda, XRP fiyatının bir sonraki aşağı yönlü hedefi, mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık %25 düşüşle, çok aylı yükselen trend çizgisi desteğinde 0,35 dolar civarında olabileceği öne sürüldü. Ayrıca alçalan trend çizgisinin üzerinde bir kırılma uzmanlara göre, XRP fiyatının bir sonraki yukarı hedef olarak 0,60 doları görmesine neden olabilir. Belirtilen seviye, Aralık 2021 ve Ocak 2022’de destek ve Eylül-Ekim 2022 oturumunda direnç görevi gördü.

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