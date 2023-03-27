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  •   “XRP Neden Yükseliyor” Derken Teknik Alarm Vermeye Başladı! İşte XRP Analist Yorumları

“XRP Neden Yükseliyor” Derken Teknik Alarm Vermeye Başladı! İşte XRP Analist Yorumları

XRP fiyatı, 27 Mart itibariyle Bitcoin (BTC) ve diğer altcoin'lerden daha iyi performans göstererek son yedi günde değerini yüzde 20'nin üzerinde artırdı. Peki XRP neden yükseliyor, XRP analist yorumları ne yönde, gelin daha yakından bakalım.
23:57
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP fiyatı, 27 Mart itibariyle Bitcoin (BTC) ve diğer altcoin’lerden daha iyi performans göstererek son yedi günde değerini yüzde 20’nin üzerinde artırdı. Peki XRP neden yükseliyor, XRP analist yorumları ne yönde, gelin daha yakından bakalım.

SEC – Ripple Davasından Çıkması Beklenen Karar Öncesi XRP Birikimi

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden davada ayın sonuna kadar bir özet karar çıkması beklendiğinden, son 7 günde XRP fiyatının istikrarlı bir şekilde yükseldiği görüldü. Altcoin’in fiyatı yükselirken 10 milyon ila 100 milyon arasında XRP tutan cüzdan adreslerinin varlıklarını yüzde 1’in üzerinde artırdıkları görüldü.  Bu, 1 milyon ila 10 milyon arasında XRP tutan cüzdan adreslerinin varlıklarını yüzde 0,75 oranında düşmesiyle aynı dönemde oldu.

Bin ila 1 milyon arasında XRP tutan cüzdan adresleri ise aynı dönemde varlıklarını artırdılar. Bu, XRP balinalarının SEC – Ripple davasındandan özet kararın çıkacağına ilişkin yaklaşılan günlerde daha fazla XRP birikimi yaptıklarını gösteriyor.

Aralarında hukuk uzmanı John Deaton’ın da bulunduğu çok sayıda gözlemci, SEC‘in şirkete menkul kıymet dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle dava açmadan önce “adil bir bildirimde” bulunmamış olabileceğini savunarak Ripple’ın davayı kazanacağı yönünde görüş bildiriyor. Geçtiğimiz aylarda davaya bakan federal yargıç Analisa Torres de çeşitli önergelerde Ripple’ı destekledi. Örneğin, Ripple’ın SEC’in kripto paralarla ilgili iç yazışma e-postalarını ve belgelerini halka açık hale getirmesi talebini onayladı. Bu ABD’li düzenleyicinin şirketi haksız yere hedef aldığının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

XRP Grafiği Alarm Veriyor! Fiyat Yüzde 25 Düşebilir!

Teknik açıdan bakıldığında XRP/USD grafiğindeki ralli paritenin önümüzdeki haftalarda düşüş trendine girebilecek bir direnç bölgesinin yakınında işlem gördüğü görülüyor. Bu bölge, çok yıllı düşen trend çizgisi (siyah çizgi), 200-3D üstel hareketli ortalama (200-3D EMA; mavi çizgi) ve 0,50 dolar (mor çizgi) civarında destekten dirence dönüşen yatay seviyenin bir birleşimi.

Buna ek olarak, XRP’nin üç günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım eşiği olan 70’in üzerinde bir kapanış yaparak Nisan ayı için düşüş olabileceğine katkıda bulunuyor. Bir geri çekilme durumunda, XRP fiyatının bir sonraki aşağı yöndeki hedefi, mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık yüzde 25 altında 0,35 dolar civarında çok aylı yükselen trend çizgisi desteğinde (siyah) görünüyor.

Öte yandan, düşen trend çizgisinin üzerinde olacak bir kırılma, XRP fiyatının yukarı yöndeki bir sonraki hedef seviye olan 0,60 doların görmesini sağlayabilir. Bu seviye 2021’nin Aralık ayı ile 2022’nin Ocak ayı arasında destek, Eylül-Ekim 2022 arasında ise direnç görevi gördü. Bu seviye aynı zamanda hakim bir boğa flama yapısının da hedefi konumunda.

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