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RIPPLE (XRP)

XRP haziran ayının ilk günlerinde %7,23 geriledi, veriler son 12 yılın 8’inde ayın kayıpla kapandığını gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP haziran ayının ilk günlerinde %7,23 geriledi.
  • 📉 CryptoRank verileri, XRP’nin son 12 yılın 8 haziran ayında kayıpla kapandığını gösterdi.
  • 🧭 Analistler, mayıstaki zayıf kapanışın ardından $XRP’de haziran baskısının güçlendiğini belirtti.
  • 📌 XRP son fiyatlamada 1,22 dolarda işlem gördü ve 1,25 dolar desteğinin altına indi.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, Haziran 2024’ün ilk günlerinde yeniden zayıf bir görünüm sergiledi. CryptoRank verilerine göre varlık, ayın henüz başında %7,23 geriledi ve 1,22 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasadaki değerlendirmeler, XRP’nin tarihsel olarak zayıf geçen haziran performansını bu yıl da tekrarlayabileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 Haziran performansı yeniden gündemde
2 Destek kaybı baskıyı artırdı
3 Kısa vadeli görünüm zayıf kaldı

Haziran performansı yeniden gündemde

Veriler, XRP’nin son 12 yılın 8 haziran ayında değer kaybettiğini ortaya koydu. Bu tablo, haziranı varlığın mevsimsel açıdan en zayıf dönemlerinden biri haline getirdi. Özellikle son yıllardaki tekrar eden düşüş eğilimi, kısa vadeli görünüm üzerindeki baskıyı artırdı.

2018’den bu yana XRP, haziran aylarını aralıksız biçimde negatif getiriyle kapattı. Önceki ayın da eksi bölgede tamamlandığı dönemlerde haziran kayıplarının daha da derinleştiği görüldü. Bu yıl mayıs ayının da olumsuz kapanması, piyasadaki temkinli beklentileri güçlendirdi.

XRP’nin son 12 yılın 8 haziran ayında kayıpla kapanması ve 2018’den bu yana bu ayda aralıksız düşüş göstermesi, yatırımcıların bu dönemi daha dikkatli izlediğini ortaya koydu.

Destek kaybı baskıyı artırdı

Piyasa yorumlarında, XRP’nin son dönemde 1,25 dolar civarındaki çok aylı destek bölgesinin altına sarkmasının teknik görünümü zayıflattığı belirtildi. Bu seviyenin kaybedilmesi, varlığın haziranda geçmiş yıllardan farklı bir rota izleme ihtimalini azaltan unsurlar arasında gösterildi.

Buna karşın geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekte aynı sonucun kesin olarak ortaya çıkacağını göstermediği de vurgulandı. Yine de yıllara yayılan benzer seyrin sürmesi, yatırımcıların bu ayı daha riskli görmesine yol açtı.

Mini sözlük: CryptoRank, kripto para piyasasına ilişkin fiyat performansı, dönemsel getiri ve listeleme verileri sunan bir veri platformudur. Mevsimsellik verileri, belirli bir varlığın yılın aynı aylarında geçmişte nasıl performans gösterdiğini izlemek için kullanılır.

Kısa vadeli görünüm zayıf kaldı

Haziranın yalnızca ilk günleri geride kalmış olsa da XRP’deki %7,23’lük düşüş, ayın başlangıcını belirgin biçimde negatif hale getirdi. Analistler, bu erken kaybın tarihsel eğilimle birleşmesi nedeniyle piyasada iyimser beklentilerin sınırlı kaldığını aktardı.

Son fiyatlamada XRP 1,22 dolardan el değiştirdi. Mevcut veriler, haziran ayının XRP için yeniden baskılı geçebileceğine işaret ederken, varlığın bu yerleşik kalıbı kırıp kıramayacağı önümüzdeki günlerde fiyat hareketleriyle netleşecek.

Ayın henüz başında görülen %7,23’lük geri çekilme ve fiyatın 1,22 dolara inmesi, XRP’de haziran ayına ilişkin zayıf mevsimsel görünümün bu yıl da sürdüğü değerlendirmelerine yol açtı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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