Cardano ekosisteminde kritik uyarı geldi! Fon tartışması sonrası neler yaşandı?

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ekosistemin geneline ayrılan kaynakların kısılmasının sanılandan daha geniş sonuçlar doğurabileceğini söyledi. X üzerinden yaptığı açıklamada Hoskinson, söz konusu fonların yalnızca IOG’ye gitmediğini, çok sayıda üçüncü taraf şirketin de bu yapıdan beslendiğini belirtti.

Fon tartışması büyüdü

Hoskinson, bir kullanıcının Cardano ekosistemine ilişkin kaygılarını paylaştığı gönderiye verdiği yanıtta, desteklerin kesilmesi halinde onlarca şirketin ayakta kalmakta zorlanabileceğini ifade etti. IOG, Input Output Global adıyla Cardano’nun geliştirilmesinde önemli rol oynayan teknoloji şirketi olarak biliniyor.

“Bu para yalnızca IOG’ye gitmiyor. Bunun etrafında kurulmuş üçüncü taraf şirketlerden oluşan bir ekosistem var. Fon kesilirse onlarca şirketin çöküşü görülebilir.”

Bu açıklama, Cardano ekosistemindeki bazı projelerin faaliyetlerini durdurmaya başlamasının ardından geldi. Son olarak veri ve analiz platformu Tap Tools, önümüzdeki iki hafta içinde kademeli kapanış sürecine hazırlanacağını duyurdu.

Tap Tools, platformun faaliyetini sürdürmek için gerekli insan kaynağı ve finansal imkanların yetersiz kaldığını bildirdi. Bu gelişmeden birkaç hafta önce de Cardano ekosisteminin öne çıkan NFT pazar yerlerinden JPG Store kapanış sürecine gireceğini açıklamıştı.

Hoskinson, YouTube’da yaptığı bir yayında Tap Tools’un kapanış kararını değerlendirirken, Cardano ekosisteminin karşı karşıya olduğu ekonomik baskıları, mevcut yönetişim yapısını ve büyümenin sürdürülebilmesi için finansman ile ticarileşme alanında stratejik kararların gerekliliğini ele aldı.

Hoskinson, canlı yayında ekosistemin artık bazı kararları vermesi gerektiğini, teknolojik altyapı ve temel yaklaşım bakımından kaybetmek için bir neden görmediğini söyledi.

Mayıs ayındaki oylama dikkat çekmişti

Hoskinson, mayıs ayının sonlarında da Japonya’daki bazı dRep’lerin IOG’nin araştırma teklifine karşı oy vermesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu. Ona göre teklifin reddedilmesi halinde Cardano bilim kadrosunu kaybedebilir, araştırma laboratuvarı da kapanmak zorunda kalabilirdi.

Mini sözlük: dRep, “delegated representative” ifadesinin kısaltmasıdır. Cardano yönetişim modelinde ADA sahiplerinin oy hakkını devredebileceği temsilcileri anlatır ve tekliflerin kabul ya da reddinde etkili olur.

Altı teklif onay aldı

Daha sonra bu kaygıları kısmen yatıştıran bir gelişme yaşandı ve IOG’nin altı teklifi fon desteği aldı. Onaylanan başlıklar arasında Consensus, Cardano Upgrades, Cardano Maintenance, Plutus, Cardano High Assurance ve Developer Experience yer aldı.

Buna karşılık Pogun, Blockfrost ve L2 Scalability başlıklı üç teklif gerekli onay eşiğini aşamadı. Son tablo, Cardano ekosisteminde kaynak dağılımı, yönetişim tercihleri ve ticari sürdürülebilirlik başlıklarının önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılabileceğine işaret etti.