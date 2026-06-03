IREN hisseleri yüzde 4’ün üzerinde yükseldi! Avustralya’daki bu adımda neler öne çıkıyor?

IREN hisseleri, şirketin Güney Avustralya’da 800 megavat kapasiteli bir veri merkezi kampüsü kurmayı planladığını duyurmasının ardından çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde yükseldi. Bu proje, şirketin Avustralya’daki ilk büyük ölçekli veri merkezi yatırımı olarak öne çıktı.

800 megavatlık kampüs planı

Şirketin açıkladığı anlaşma, kampüs için 800 megavata kadar elektrik desteği sağlayabilecek yüksek voltajlı bir şebeke bağlantısını güvence altına aldı. Açıklamaya göre bu kapasite, büyük çaplı ek ağ yatırımlarına ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek.

IREN, ilk enerji verilmesi sürecinin düzenleyici onaylar ve diğer koşullara bağlı olarak 2028’de başlaması yönündeki takvimin korunduğunu bildirdi. Projenin, Singapur, Endonezya, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere Asya Pasifik’teki önemli pazarlara deniz altı fiber bağlantısıyla bağlanacağı da aktarıldı.

Mini sözlük: Veri merkezi kampüsü, çok sayıda sunucu ve ağ ekipmanının bir arada çalıştığı büyük ölçekli tesisleri ifade eder. Megavat ise bu tesislerin aynı anda kullanabildiği elektrik gücünü gösterir; 800 megavat seviyesi, yapay zeka ve bulut altyapısı için oldukça yüksek bir kapasiteye işaret eder.

Bölgesel talep ve enerji avantajı

Şirket yönetimi, Asya Pasifik genelinde yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü seyrettiğini, buna karşılık mevcut kapasitenin beklenen hesaplama ihtiyacının gerisinde kaldığını belirtti. Bu farkın giderek açıldığı ve yeni veri merkezi yatırımlarını daha önemli hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Güney Avustralya’nın 2027’ye kadar net yenilenebilir enerjide yüzde 100 hedefi doğrultusunda ilerlemesinin de proje açısından önemli bir rekabet avantajı sunduğu kaydedildi. Yönetim, bol yenilenebilir enerji erişiminin veri merkezi maliyetleri ve uzun vadeli kapasite planlaması açısından belirleyici olabileceğine işaret etti.

Şirket yönetiminden değerlendirme

IREN, yüksek enerji erişimi ve veri merkezi altyapısına odaklanan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin kurucu ortağı ve eş üst yöneticisi Daniel Roberts, projenin bol yenilenebilir enerji, uluslararası bağlantı imkanları ve destekleyici kamu politikalarını aynı çerçevede buluşturduğunu söyledi.

Daniel Roberts, projenin bol yenilenebilir enerjiye erişim, uluslararası bağlantı imkanları ve destekleyici politika ortamını bir araya getirdiğini belirtirken, şirketin uzun vadeli yapay zeka stratejisinin elektrik, arazi ve veri merkezi sahipliği üzerine kurulduğunu vurguladı.

Şirketin verdiği bilgilere göre kampüsün inşaat aşamasında 500’den fazla kişiye iş sağlaması, faaliyete geçmesinin ardından ise 200’den fazla kalıcı ve nitelikli pozisyon oluşturması bekleniyor. Roberts kısa süre önce de IREN’in uzun vadeli yapay zeka yaklaşımının enerji, arazi ve veri merkezi varlıklarını doğrudan elinde tutmaya dayandığını ifade etmişti.