Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü

Bitcoin, üst üste sekiz haftalık düşüşün ardından son iki ayın en zayıf seviyelerine yaklaştı. En büyük kripto para birimi 3 Haziran itibarıyla 66.989 dolar civarında işlem görürken, son bir haftadaki kayıp %10’u aştı. Fiyat hareketindeki bu zayıflama, piyasanın genel risk iştahında da belirgin bir bozulmaya işaret etti.

Büyük cüzdanlarda satış baskısı öne çıktı

Zincir üstü veriler, son geri çekilmede özellikle büyük yatırımcıların satış yönünde hareket ettiğini gösterdi. Santiment verilerine göre 10 ile 10.000 BTC arasında varlık tutan balina ve köpek balığı olarak tanımlanan cüzdanlar, son bir haftada toplam 24.602 Bitcoin sattı. Bu dönemde söz konusu grubun toplam varlığında %18 düşüş görüldü. Santiment, kripto piyasasına ilişkin zincir üstü veri ve duyarlılık analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Büyük cüzdanlardaki satışların hızlanması, özellikle piyasa derinliğinin zayıfladığı dönemlerde kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olabiliyor.

Bu tablo, Bitcoin’in 70.000 dolar eşiğinin altına inmesiyle birlikte yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açtı. Piyasada şimdi gözler, satış baskısının 65.000 dolar bölgesine yaklaşıldıkça yavaşlayıp yavaşlamayacağına çevrildi. Analistler, ana destek seviyelerinin altında kalınmasının aşağı yönlü hareketi daha da görünür hale getirebileceğini değerlendiriyor.

Küçük yatırımcı alımı sınırlı kaldı

Buna karşılık 0,01 BTC’nin altında varlık tutan küçük cüzdanlar son bir ayda 61 BTC ekledi. Bu artış, ilgili grubun varlığında %12 yükselişe karşılık geliyor. Ancak bu miktar, büyük cüzdanların satışlarıyla kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldı. Veriler, bazı bireysel yatırımcıların düşük fiyatları alım fırsatı olarak gördüğünü, ancak bu ilginin genel tabloyu değiştirecek ölçüde güçlü olmadığını ortaya koydu.

Santiment verilerine göre daha güçlü bir toparlanma için her iki grubun davranışında da değişim gerekebilir. Büyük yatırımcıların satıştan yeniden birikime dönmesi ve küçük yatırımcıların dipten alım eğiliminin daha dengeli bir yapıya kavuşması, piyasada daha kalıcı bir taban oluştuğuna dair sinyal verebilir.

Duyarlılık ve teknik göstergeler zayıf seyrediyor

Piyasa duyarlılığı da sert biçimde geriledi. Haberde yer alan verilere göre Korku ve Açgözlülük Endeksi önce 11 ile aşırı korku bölgesine indi, ardından 26 seviyesinde yüksek temkinli duruşa işaret etti. Bu tür düşük okumalar, genellikle zorunlu satışların arttığı, kaldıraç koşullarının zayıfladığı ve yatırımcıların riski azalttığı dönemlerde görülüyor.

Toplam kripto para piyasasının değeri 2,40 trilyon dolar düzeyinde bulunurken, günlük işlem hacmi 143,61 milyar dolar olarak kaydedildi. İşlem hacmindeki yüksek seyir, fiyat zayıflasa da yatırımcıların piyasada aktif kaldığını gösterdi. Ethereum ise günlük bazda %5,36 gerileyerek 1.872,40 dolar civarına indi. Bitcoin hakimiyeti de %55,93 seviyesinde kaldı.

65.000 dolar bölgesi kritik destek olarak izleniyor

Teknik görünümde Bitcoin’in 70.000 ile 75.000 dolar aralığındaki direnç bölgesini aşamaması dikkat çekiyor. Analistler, bu alanın son dönemde önemli bir bariyer haline geldiğini, ivme kaybının da burada belirginleştiğini belirtiyor. Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında kalması, satıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ediyor.

CryptoQuant tarafından paylaşılan HODL Waves analizine göre olası yerel dip bölgesi 65.000 dolar çevresinde şekillenebilir. Bitcoin’in bu aralığın üst kısmına girdiği, bu nedenle 65.000 dolar seviyesinin ay boyunca kritik destek olarak izleneceği aktarılıyor.

Mini sözlük: HODL Waves, Bitcoin’in elde tutulma sürelerine göre arzın hangi cüzdanlarda ne kadar süreyle beklediğini gösteren zincir üstü bir ölçümdür. Bu veri, kısa vadeli satış baskısı ile uzun vadeli birikim eğilimini ayırt etmek için kullanılır.

CryptoQuant verileri, Bitcoin için olası yerel dip bölgesinin 65.000 dolar civarında oluşabileceğine işaret etti.

Analist Trader Tardigrade ise günlük RSI göstergesinin yeniden aşırı satım bölgesine indiğini belirtti. Geçmiş dönemlerde benzer seviyelerin güçlü tepki yükselişleriyle çakıştığını hatırlatan analist, RSI’daki yükselen dip yapısının korunması halinde Bitcoin’de yukarı yönlü bir dönüş denemesinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Buna karşın mevcut desteklerin günlük kapanışla kırılması durumunda 60.000 dolar ve çevresindeki likidite alanları yeniden öne çıkabilir.