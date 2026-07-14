Büyük Bitcoin madencilerinin haziran üretimi geriledi

Borsada işlem gören büyük Bitcoin madencilik şirketleri, ağdaki madencilik zorluğunun gerilemesine rağmen ki, bu normalde Bitcoin üretiminin bir nebze de olsa daha kolay olması anlamına gelir, haziran ayında daha az Bitcoin üretti. CleanSpark, BitFuFu ve Canaan tarafından açıklanan faaliyet verileri, üç şirketin de aylık üretiminde düşüş yaşandığını gösterdi.

Üç şirketin Bitcoin üretimi azaldı

CleanSpark haziran ayında 614 Bitcoin üretirken mayısta kaydedilen 671 Bitcoin seviyesinin altında kaldı. BitFuFu’nun üretimi 177 Bitcoin’den 125 Bitcoin’e, Canaan’ın üretimi ise 90 Bitcoin’den 64 Bitcoin’e geriledi.

Şirket Mayıs üretimi Haziran üretimi CleanSpark 671 BTC 614 BTC BitFuFu 177 BTC 125 BTC Canaan 90 BTC 64 BTC

Şirketlerin üretim kayıpları aynı nedenden kaynaklanmadı. Operasyonel işlem gücündeki azalma, dışarıdan sağlanan madencilik kapasitesinin gerilemesi ve enerji altyapısındaki bakım çalışmaları sonuçlar üzerinde etkili oldu.

CleanSpark ve BitFuFu işlem gücü kaybetti

CleanSpark, ortalama aktif işlem gücünün yaklaşık 46 EH/s seviyesinden 43 EH/s seviyesine düşmesini üretimdeki gerilemenin başlıca nedeni olarak gösterdi. Bu durum, şirketin Bitcoin ağındaki blok üretim yarışına daha düşük hesaplama kapasitesiyle katılmasına yol açtı.

Mini sözlük: EH/s, madencilik cihazlarının saniyede gerçekleştirebildiği hesaplama miktarını gösteren işlem gücü birimidir. Daha yüksek değer, şirketin Bitcoin üretimindeki rekabet gücünün arttığı anlamına gelir.

BitFuFu’nun kendisine ait işlem gücü 3,5 EH/s seviyesine yükseldi. Buna karşılık şirketin hizmet aldığı tesislerdeki işlem gücü azaldı ve toplam kapasite 19,5 EH/s seviyesinden 15 EH/s seviyesine indi.

Canaan’ın üretimini şebeke bakımı etkiledi

Canaan, bazı madencilik tesislerinde elektrik şebekesine yönelik bakım çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. Elektrik erişimindeki kesintiler ve cihazların daha düşük kapasiteyle çalışması, şirketin haziran ayındaki Bitcoin üretimini sınırladı.

Bitcoin madencilik zorluğundaki düşüş üretim koşullarını kolaylaştırsa da şirketlerin işlem gücü ve enerji altyapısında yaşadığı sorunlar haziran sonuçlarında daha belirleyici oldu.

Bitcoin madencilik zorluğu haziran ortasında yüzde 10’un üzerinde düşerek yılın en düşük seviyesine indi. Zorluktaki gerileme normal koşullarda madencilerin aynı işlem gücüyle daha fazla Bitcoin üretmesini kolaylaştırırken şirketlere özgü operasyonel sorunlar bu avantajın üretim rakamlarına yansımasını engelledi.