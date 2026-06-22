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Kripto ParaMadencilik

JPMorgan, Bitcoin 78 bin dolarlık üretim maliyetinin altında kaldıkça madencilik zorluğunun fiyat değişimlerine daha sert tepki verdiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan, Bitcoin 78 bin dolarlık üretim maliyetinin altında kaldıkça madencilik ağının fiyat hareketlerine daha sert tepki verdiğini açıkladı.
  • 📉 Bankaya göre zorluk duyarlılığı son altı ayda arttı ve haziranın ikinci haftasında madencilik zorluğu yüzde 10 geriledi.
  • 💸 Halka açık madenciler ilk çeyrekte 32 bin BTC’nin üzerinde satış yaptı ve $BTC fiyatındaki baskı karlılığı daha da zorladı.
  • 🤖 Madencilik şirketleri, 2024 yarılanmasının ardından daralan marjlar nedeniyle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yöneldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

JPMorgan’a göre Bitcoin madencilik ağı, fiyat hareketlerine bu yıl belirgin biçimde daha duyarlı hale geldi. Banka, daha fazla madencinin başa baş seviyesine yakın çalıştığını, bunun da ağın toplam işlem gücü ile madencilik zorluğunu fiyat değişimlerine karşı daha hassas kıldığını belirtti.

İçindekiler
1 Madencilik ekonomisinde baskı arttı
2 Hashrate ve zorluk ayarlamaları öne çıktı
3 Madenciler Bitcoin satışını artırdı

Madencilik ekonomisinde baskı arttı

Bankanın yayımladığı değerlendirmede, son altı ayda madencilik zorluğunun Bitcoin fiyatına duyarlılığını gösteren beta katsayısının 0,62’ye yükseldiği aktarıldı. Bu seviye, ağın hesaplama gücünün piyasa koşullarındaki değişimlere daha hızlı tepki verdiğine işaret ediyor.

JPMorgan analistleri, Bitcoin fiyatının art arda beş aydır üretim maliyetinin altında kalmasının madencilik ekonomisini zayıflattığını, bu nedenle daha fazla işletmenin maliyet sınırında faaliyet gösterdiğini belirtti.

JPMorgan, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük yatırım bankalarından biri olarak makroekonomi ve dijital varlık piyasalarına ilişkin düzenli analizler yayımlıyor. Bankaya göre Bitcoin, 2026 boyunca tahmini üretim maliyetinin altında işlem gördüğü için sektördeki karlılık baskısı derinleşti.

Raporda CoinShares verilerine atıfla, madencilerin yaklaşık yüzde 20’sinin şu anda zarar ettiğinin tahmin edildiği kaydedildi. Bu tablo, özellikle yüksek enerji ve ekipman maliyetine sahip işletmeleri fiyat dalgalanmalarına karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Hashrate ve zorluk ayarlamaları öne çıktı

Hashrate, iş ispatı temelli bir blokzincirde işlem onaylamak ve yeni blok üretmek için kullanılan toplam hesaplama gücünü ifade ediyor. JPMorgan’a göre fiyat üretim maliyetinin altına indiğinde, maliyeti yüksek madenciler cihazlarını kapatma eğilimine giriyor. Bu da ağın işlem gücünü aşağı çekerken madencilik zorluğunda düşüşü beraberinde getiriyor.

Mini sözlük: Hashrate, bir madencilik ağındaki toplam hesaplama gücünü gösterir. Madencilik zorluğu ise yeni blok üretimini belirli bir tempoda tutmak için ağ tarafından düzenli olarak ayarlanan teknik seviyedir.

Banka, haziranın ikinci haftasında madencilik zorluğunun yüzde 10 gerilediğini, bunun bu yıl aynı ölçekte görülen ikinci düşüş olduğunu vurguladı. Bitcoin fiyatındaki görece sınırlı hareketlerin bile artık ağ faaliyetinde daha görünür sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

GöstergeSeviye
Tahmini üretim maliyeti78.000 dolar
Haberde belirtilen Bitcoin fiyatı64.700 dolar
Zorluk beta katsayısı0,62
Zarar eden madenci oranıYüzde 20

Madenciler Bitcoin satışını artırdı

Finansal baskının etkisiyle halka açık madencilik şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde 32.000 BTC’nin üzerinde satış yaptığı bildirildi. Rapora göre bu miktar, şirketlerin 2025 yılının tamamında yaptığı toplam satışın üzerine çıktı.

Analistler, Bitcoin 78 bin dolarlık tahmini üretim maliyetinin altında kaldığı sürece hashrate ve madencilik zorluğundaki yüksek duyarlılığın sürmesini bekliyor.

Öte yandan birçok madencilik şirketi gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yöneliyor. Raporda, bu alandaki barındırma sözleşmelerinin daha istikrarlı ve uzun vadeli gelir sağlayabildiği, ancak yapay zeka uyumlu tesis kurulumunun yüksek sermaye gerektirdiği ve uygulama riskleri taşıdığı belirtildi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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