Sahte Zksync.jp ağı ortaya çıktı! Japonya bağlantısında neler bulundu?

Nikkei’nin yayımladığı araştırmaya göre, daha önce fentanil öncülü kimyasalların tedarik ağıyla ilişkilendirilen Çin merkezli bir yapı, Japonya üzerinden yürütülen bir kripto dolandırıcılığı düzeniyle de bağlantılı olabilir. Haberde, grubun dünya genelindeki yatırımcıları çekmek için Japon internet alan adları ile “Zksync.jp” adı verilen sahte bir token kullandığı öne sürüldü.

Sahte token iddiası ve yatırımcı kayıpları

Araştırmaya göre söz konusu token, Matter Labs tarafından geliştirilen Ethereum Katman 2 ağı ZKsync’in marka kimliğini yakından taklit etti. Ancak haberde, meşru ZKsync projesinin bu düzenle bağlantılı olduğuna işaret eden bir bulgu yer almadı. Nikkei, yatırımcı zararının yüz milyonlarca yene ulaştığını, toplam kaybın 1 milyon doların üzerine çıktığını yazdı.

Zksync.jp adını taşıyan tokenin, bilinen ZKsync ekosistemine oldukça benzeyen bir görünümle sunulduğu ve bu benzerliğin yatırımcı güveni oluşturmak için kullanıldığı aktarıldı.

Haberde, Japonya uzantılı bir alan adının tercih edilmesinin platforma ek güvenilirlik görüntüsü kazandırdığı belirtildi. Çünkü Japonya’daki alan adı kayıt kuralları genel olarak yerel bir adres gerektiriyor. Bu durumun, sahte yatırım fırsatlarının daha inandırıcı görünmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Mini sözlük: Alan adı, bir internet sitesinin kullanıcıların gördüğü web adresidir. Ülke uzantılı alan adları, belirli bir yargı alanıyla ilişki kurduğu için bazı kullanıcılar nezdinde daha güvenilir algılanabilir.

Soruşturmanın odağındaki şirketler

Nikkei, Wuhan merkezli kimya şirketi Hubei Amarvel Biotech’i daha geniş ağın kilit unsurlarından biri olarak işaret etti. Haberde ayrıca Nagoya merkezli Firsky adlı şirketin, bu yapı adına Japonya’da paravan işlevi gördüğü iddia edildi. Çin vatandaşı Xia Fengzhi’nin ise Japonya bağlantılı şirket üzerinden lojistik faaliyetler ve para hareketleriyle ilişkili olduğu öne sürüldü.

Firsky’nin Temmuz 2024’te tasfiye edildiği bilgisi paylaşıldı. Xia Fengzhi’nin şu an nerede olduğunun bilinmediği belirtildi. Araştırmanın yayımlanması, Amarvel Biotech yöneticilerinden iki kişinin ABD’de fentanil öncülü kimyasal ve kara para aklama bağlantılı komplo suçlarından mahkum edilmesinin ardından geldi.

Blockchain kayıtlarında yaptırım altındaki bağlantılar

Habere göre Nikkei, ABD’deki dava dosyalarında geçen cüzdan adreslerini kullanarak Amarvel ve Japonya bağlantılı ağla ilişkili kripto para transferlerini izledi. İnceleme sonucunda, ABD yaptırımları altındaki taraflarla bağlantılı 120’den fazla kripto işlem tespit edildi.

İşlem trafiğinin önemli bölümünün, daha önce ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı iddialarıyla bağlantılı yaptırım ve yaptırım uygulamalarında adı geçen Wuhan Yuancheng Group ile ilişkili taraflar çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı. Blockchain analiz şirketi Chainalysis de Nikkei’ye yaptığı değerlendirmede, dolandırıcılık düzenlerinin güvenilir görülen yargı alanlarına ait alan adlarını kullanarak kullanıcı çekmeye çalıştığını belirtti.

Japonya’da yeni düzenleme hazırlığı

Öte yandan Japonya parlamentosunun, kripto varlıkları hisselerle benzer bir düzenleyici çerçeveye alacak yeni bir yasa tasarısını kabul etmeye hazırlandığı bildirildi. Tasarı, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandırırken daha sıkı işlem kuralları ve daha düşük vergi oranları öngörüyor.

Söz konusu araştırma, sınır ötesi kripto işlemleri ile alan adı altyapısının, yatırımcıları hedef alan düzenlerde nasıl bir arada kullanılabildiğine ilişkin yeni soruları da gündeme taşıdı.