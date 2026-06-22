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EkonomiEthereum (ETH)

Bitmine geçen hafta 92 milyon dolarlık ETH alımı yaptı, şirket Ethereum arzının %5’ine ulaşma hedefini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitmine, geçen hafta 52.203 ETH alarak toplam varlığını 5,67 milyon ETH’ye çıkardı.
  • 📌 Şirket, dolaşımdaki Ethereum arzının %4,7’sine ulaştı ve yıl içindeki %5 hedefini korudu.
  • 💰 Bitmine, 4,72 milyon ETH’yi staking ile değerlendirirken $ETH üzerinden yıllık 223 milyon dolar gelir bekliyor.
  • 📉 Thomas Lee, Ekim 2025’te başlayan düşüşe rağmen kripto piyasasında erken toparlanma sürecinin sürdüğünü savundu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum odaklı en büyük kurumsal hazine şirketlerinden Bitmine, geçen hafta 52.203 ETH satın aldığını açıkladı. Yaklaşık 92 milyon dolar değerindeki bu alımla şirketin toplam varlığı 5,67 milyon ETH’ye yükseldi. Bu miktar, dolaşımdaki Ethereum arzının %4,7’sine karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Alım hızı yavaşladı, hedef korunuyor
2 Finansman tarafında yeni araçlar devreye alındı
3 Gelir beklentisi ve piyasa görüşü
4 Ethereum için uzun vadeli iyimserlik sürüyor

Alım hızı yavaşladı, hedef korunuyor

Şirketin son alımı, önceki iki haftaya kıyasla daha düşük kaldı. Buna rağmen Bitmine, yılın ilerleyen dönemlerinde Ethereum arzının %5’ine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Açıklamaya göre şirket, bu hedefin %94’üne ulaşmış durumda.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, şirketin 2026 boyunca ETH biriktirmeyi istikrarlı biçimde sürdüreceğini bildirdi.

Bitmine Immersion Technologies, kripto varlıkları büyük ölçekli biçimde almaya devam eden az sayıdaki şirket arasında yer alıyor. Şirketin kasasında ayrıca 601 milyon dolar nakit ve pazarlanabilir menkul kıymet bulunduğu aktarıldı. Bitmine, ABD merkezli bir şirket olarak Ethereum birikimi ve staking stratejisiyle öne çıkıyor.

Finansman tarafında yeni araçlar devreye alındı

Bitmine, bu alım stratejisini desteklemek için temettü ödeyen imtiyazlı hisse ihracını da sürdürüyor. Şirket, ayın başlarında %9,50 faizli A Serisi süresiz imtiyazlı hisselerinin 3,5 milyon adetlik satışıyla yaklaşık 274 milyon dolar topladı. New York Borsası’nda BMNP koduyla işlem gören bu hisseler, haftalık nakit temettü sağlıyor.

Şirket ayrıca ağ üzerinde kilitli tuttuğu Ethereum varlıklarından düzenli gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bitmine’ın 4,72 milyon ETH’yi staking yoluyla değerlendirdiği, bunun da toplam varlıklarının %83’ünden fazlasına denk geldiği açıklandı.

Mini sözlük: Staking, bir blokzincir ağının güvenliğine katkı sağlamak için varlıkların belirli süreyle kilitlenmesi ve bunun karşılığında ödül alınması anlamına gelir. Bitmine’ın sözünü ettiği MAVAN ise şirketin staking gelirlerini yönettiği platform olarak öne çıkıyor.

Lee, staking faaliyetinin şirketin nakit akışını desteklediğini ve bu yapının temettü yükümlülüklerini karşılamaya katkı sunduğunu savundu.

Gelir beklentisi ve piyasa görüşü

Bitmine, yıllıklandırılmış staking gelirinin yaklaşık 223 milyon dolar olmasını bekliyor. Şirket, MAVAN platformu üzerinden yıllık staking ödüllerinin 268 milyon dolara kadar çıkabileceğini de öngörüyor. Ayrıca ağustos ayına uzanan yeni bir temettü ödeme takvimi duyuruldu ve hisse başına ödeme tutarı 0,1847 dolar olarak açıklandı.

Thomas Lee, kripto piyasasının Ekim 2025’te başlayan sert satış dalgasının ardından toparlanmanın erken evresinde bulunduğu görüşünü yineledi. Lee, geçen ay Consensus Miami etkinliğinde Bitcoin’in mayıs ayını 76.000 doların üzerinde kapatması halinde düşüş döneminin sona ermiş sayılacağını söylemişti. Ancak Bitcoin, mayısı 74.000 doların altında tamamladı ve haziran başında kısa süreliğine 60.000 doların altını gördü.

Ethereum için uzun vadeli iyimserlik sürüyor

Buna karşın Lee, son geri çekilmenin genel görünümünü değiştirmediğini belirtti. Yönetici, tokenizasyon uygulamaları ile yapay zeka kaynaklı talebin önümüzdeki yıllarda Ethereum ağının benimsenmesini destekleyeceğini ve bu nedenle uzun vadeli görüşünü koruduğunu ifade etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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