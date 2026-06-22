Strategy 520 Bitcoin daha aldı, nakit rezervi 1,4 milyar dolara çıktı! Piyasa bu hamleyi nasıl okuyor?

Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy, geçen hafta 520 Bitcoin daha satın aldı. Şirketin pazartesi sabahı sunduğu bildirime göre bu alım için yaklaşık 34,9 milyon dolar harcandı. Böylece Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 847.363 BTC’ye yükseldi.

Hisse satışıyla gelen yeni kaynak

Bildirimde, bu işlemlerin Strategy’nin adi hisse satışıyla finanse edildiği belirtildi. Şirket yaklaşık 2,7 milyon adet MSTR hissesi satarak 335,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu tutarın yaklaşık 35 milyon doları Bitcoin alımında kullanılırken, kalan 300 milyon dolar doğrudan bilançodaki nakit varlıklara eklendi.

Bu artışla birlikte şirketin nakit rezervi 1,4 milyar dolara ulaştı. Strategy, yazılım faaliyetleriyle bilinse de son yıllarda bilançosuna yoğun Bitcoin eklemesiyle öne çıkıyor ve bu yönüyle piyasalarda yakından izleniyor.

Şirketin son bildirimi, 2,7 milyon adet adi hisse satışından elde edilen 335,5 milyon doların hem 520 Bitcoin alımında hem de nakit rezervlerin güçlendirilmesinde kullanıldığını ortaya koydu.

Toplam maliyet ve ortalama alım fiyatı

Son alımla birlikte Strategy’nin elindeki 847.363 BTC’nin toplam maliyeti yaklaşık 64,01 milyar dolar seviyesine çıktı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı ise coin başına 75.651 dolar olarak kayda geçti. Son işlemde ödenen ortalama fiyat 67.068 dolar oldu.

Bu tablo, şirketin önceki dönemlerde daha yüksek seviyelerden yaptığı alımlar nedeniyle ortalama maliyetinin son piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığını gösteriyor. Buna rağmen Strategy, Bitcoin biriktirme politikasını sürdürmüş görünüyor.

STRC cephesindeki endişeler öne çıktı

Şirketin nakit pozisyonunu büyütmesinin temel gerekçesi, STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselere ilişkin temettü ödemelerine güven vermek olarak aktarıldı. Son haftalarda yatırımcıların bu menkul kıymetin dayanıklılığına dair soru işaretleri taşıdığı belirtildi.

Perşembe günü görülen sert satış dalgasında STRC fiyatı 83 doların altına inerek şimdiye kadarki en düşük seviyesini gördü. Gün kapanışına doğru fiyat toparlandı. Pazartesi sabahı ise hisseler yüzde 2 yükselişle 90,43 dolara çıktı. Buna karşın seviye hala 100 dolarlık nominal değerin altında bulunuyor.

MSTR hisseleri de pazartesi günü yüzde 3,5 yükseldi. Bu hareket sırasında Bitcoin fiyatı da 65.000 dolar sınırına yaklaştı. Piyasa tepkisi, yatırımcıların hem yeni Bitcoin alımını hem de artan nakit tamponunu birlikte değerlendirdiğine işaret ediyor.