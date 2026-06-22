İngiltere Merkez Bankası 40 milyar sterlin eşiğini açıkladı! Stabilcoin cephesinde hangi kapılar açılıyor?

İngiltere Merkez Bankası, 22 Haziran’da sistemik stabilcoin ihraççılarına yönelik politika açıklamasını ve taslak uygulama kurallarını yayımladı. Yeni çerçevede, daha önce gündeme gelen bireysel sahiplik sınırları kaldırıldı. Bunun yerine her bir stabilcoin için 40 milyar sterlinlik geçici bir ihraç sınırı getirildi. Banka ayrıca faiz getirili teminat varlıklarının payını %60’tan %70’e yükseltti.

Yeni çerçevede odak cüzdanlardan ihraç hacmine kaydı

Kasım 2025’te yapılan istişare sürecinde, kişi başına 20 bin sterlin ve işletme başına 10 milyon sterlinlik sahiplik sınırları önerilmişti. Son düzenlemeyle bu iki sınır tamamen çıkarıldı. Böylece denetimin odağı, kullanıcıların tek tek cüzdanlarını izlemek yerine doğrudan ihraççıların dolaşıma sürdüğü toplam miktara yöneldi.

Bu değişiklik, düzenleme uygulamasını teknik açıdan daha sade hale getiriyor. Önceki model, farklı platformlara yayılmış bireysel cüzdanların sürekli izlenmesini gerektirecekti. İngiltere Kripto Varlık İş Konseyi, ülkedeki sektör temsil kuruluşlarından biri olarak bu yaklaşımın maliyetli ve karmaşık olacağı uyarısında bulunmuştu.

Coinbase’in Avrupa Politika Başkanı, yeni çerçeveyi olumlu karşıladıklarını ancak iki başlığın belirsiz kaldığını belirtti: Her bir stabilcoin için getirilen geçici ihraç sınırında “geçici” ifadesinin ne anlama geldiği ve stabilcoinlerin temel toptan piyasalarda mutabakat amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı.

Teminat yapısında yeni oranlar belirlendi

Yeni politikaya göre ihraççılar, rezervlerinin %70’ini kısa vadeli Birleşik Krallık devlet borçlanma araçları gibi faiz getirili varlıklarda tutabilecek. Kalan %30’luk bölüm ise merkez bankası mevduatı olarak elde bulundurulacak. İngiltere Merkez Bankası, bu yapının stres dönemlerinde geri ödeme kapasitesini korumayı amaçladığını belirtti.

Düzenleyici kurum ayrıca 30’a 70 olarak tanımlanan bu yeni yapının, ihraççıların ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirebileceğini savundu. Bankaya göre bu adım, ABD’de GENIUS Act kapsamındaki yapılar ve Avrupa Birliği’nde MiCA çerçevesine tabi ihraççılarla aradaki karlılık farkını daraltabilir.

Önceki yaklaşımın fazla temkinli bulunduğu belirtildi

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, mayıs ayında yaptığı değerlendirmede ilk önerilerin gereğinden fazla temkinli kalmış olabileceğini kabul etmişti. Breeden, sahiplik sınırı modelinden tamamen vazgeçilmesini, aynı politika sonucunu daha düşük maliyetle ve daha kolay uygulanabilir biçimde sağlama amacıyla açıkladı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da yılın başlarında, özellikle sahiplik sınırlarını işaret ederek Birleşik Krallık’taki stabilcoin kurallarının ülkenin dijital ekonomide küresel rekabet gücünü zayıflatma riski taşıdığını savunmuştu. Haziran başında Lordlar Kamarası bünyesindeki Finansal Hizmetler Düzenleme Komitesi de benzer yönde görüş bildirerek hem sahiplik sınırlarının kaldırılmasını hem de getirisi olmayan rezerv tabanının yeniden değerlendirilmesini istemişti.

Pazarın büyüklüğü ve takvim dikkat çekiyor

Komiteye göre henüz oldukça sınırlı ölçekte olan bir pazara peşin sınırlamalar getirilmesi yerinde görünmüyordu. CoinGecko verilerine göre sterlin bazlı stabilcoinler, 315 milyar dolarlık küresel pazarın %0,5’inden daha az pay alıyor.

Halihazırda Revolut, Monee Financial Technologies, ReStabilise ve VVTX, Finansal Davranış Otoritesi’nin düzenleyici test ortamında stabilcoin ürünlerini deniyor. Bu şirketlerin perakende ödemeler, toptan mutabakat ve kripto varlık işlemleri için çözümler geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı. İngiltere Merkez Bankası geri bildirimler için 22 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanıdı. Nihai kuralların yıl sonuna kadar yayımlanması, düzenlenmiş stabilcoin rejiminin ise 2027’de devreye alınması hedefleniyor.