Bitcoin 64.600 dolar çevresine sıkıştı! Piyasa şimdi hangi kritik eşiği izliyor?

Bitcoin haftaya 64.600 dolar civarında başladı. CoinGecko verilerine göre en büyük kripto para son 24 saatte yüzde 0,8 yükselse de son bir ayda yaklaşık yüzde 13 geriledi. Fiyat, ekim ayında görülen 126.080 dolarlık zirvenin de yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor. Analistler, piyasada satış baskısının zayıfladığına ancak alıcıların henüz güçlü biçimde geri dönmediğine dikkat çekiyor.

Piyasada yön yerine yatay seyir öne çıkıyor

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı Kevin Warsh’ın sıkı para politikasına işaret eden ilk çıkışına rağmen kripto varlıkların beklenenden daha dayanıklı kaldığını belirtti. Butterfill’e göre Bitcoin’deki düşüşün sınırlı kalması, mutlak anlamda güçlü bir fiyat görünümüne işaret etmese de piyasanın şahin tondaki mesajları beklenenden daha iyi karşıladığını gösterdi.

James Butterfill, daha yüksek reel faiz beklentilerinin likiditeye duyarlı varlıklar üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini, ancak kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve daha tepkisel bir Fed yapısının Bitcoin’in alternatif parasal varlık yönündeki uzun vadeli tezini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

HashKey kıdemli araştırmacısı Tim Sun da Bitcoin’in Warsh sonrası verdiği sınırlı tepkinin önemli olduğunu söyledi. Sun’a göre bu tablo, talebin geri dönmesinden çok satış baskısının büyük ölçüde tükenmesine işaret ediyor. Kalıcı bir yükseliş eğilimi için hem risk iştahının toparlanması hem de uzun vadeli tahvil faizlerinin destekleyici bir zemine oturması gerektiği değerlendiriliyor.

ETF çıkışları ve tasfiye bölgeleri izleniyor

Bitunix analisti Dean Chen, mevcut fiyat hareketinin güçlü bir trendden çok alıcılarla satıcılar arasındaki bir denge mücadelesine benzediğini ifade etti. Chen’e göre spot Bitcoin ETF akımları hala dağıtım eğilimine işaret ediyor. ABD’deki fonlarda 18 Haziran’da 90,7 milyon dolarlık çıkış görülürken, son bir ayda toplam çıkış yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. SoSoValue verilerine göre haftalık çıkış temposu son dönemde birkaç yüz milyon dolar düzeyine geriledi.

Chen, tasfiye haritasında aşağı yönlü baskının daha belirgin göründüğünü aktardı. Buna göre 61.900 dolar civarında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiye kümesi bulunurken, 64.800 dolar çevresinde yaklaşık 870 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye alanı yer alıyor. Bitcoin’in alt bölgeye sarkmaması ise oynaklığı emen bir denge unsuruna bağlanıyor.

Gözler düzenleme adımları ve cuma günündeki vade sonunda

Algoz Technologies strateji ve gelir direktörü Stephen Wundke, yeni bir yön tayin edecek başlıkların birkaç hafta içinde netleşebileceğini söyledi. Wundke, ABD’de 4 Temmuz hedefiyle gündemde olan Clarity Act oylamasının önemine işaret etti. Clarity Act, dijital varlık piyasasında hangi kurumun hangi alanı denetleyeceğini netleştirmeyi amaçlayan bir piyasa yapısı düzenlemesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de dijital varlıkların hangi düzenleyici çerçeve içinde değerlendirileceğini netleştirmeyi hedefleyen yasa tasarısı olarak biliniyor. Piyasalar bu tür düzenlemeleri, kurumsal talep ve işlem altyapısı üzerindeki olası etkileri nedeniyle yakından izliyor.

Wundke ayrıca İran ile ateşkesin kalıcı olması halinde ABD enflasyonunda soğumanın iki ila üç ay içinde daha görünür hale gelebileceğini öngördü. Aynı isim, 2025 yılında 20 milyar doların üzerindeki ETF girişlerinin 2026’da 3,2 milyar dolarlık çıkışa döndüğünü, Bitcoin’in yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 26 gerilediğini, büyük tokenlardan oluşan sepetin ise yaklaşık yüzde 50 düştüğünü söyledi.

Fiyatın altında ise farklı bir eğilim dikkat çekiyor. Chainflip pazarlama sorumlusu Peter Smedas, son 90 günde Bitcoin’in 239 milyon dolarlık hacimle platformda en çok takas edilen varlık olduğunu belirtti. Smedas’a göre yatırımcıların bir bölümü satış yapmak yerine Bitcoin teminatıyla borçlanmayı tercih ediyor.

Kısa vadede en önemli sınavın cuma günü yaşanması bekleniyor. Wundke, 10,9 milyar dolarlık Bitcoin opsiyon vade sonunun yön arayan piyasada sert hareketlere neden olabileceğini ifade etti. Tahmin piyasası Myriad’da işlem yapan katılımcılar ise Bitcoin’in 55.000 dolara gerileme olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Bu oran, önceki haftaya göre 5 puan daha yüksek seviyede bulunuyor.