SEC ve CFTC, dijital varlık türevlerinde veri raporlama kuralları için 22 haziranda 60 günlük görüş süreci başlattı

Kripto para piyasaları 22 Haziran ile başlayan haftaya, makroekonomik veriler ve düzenleyici gündemin aynı anda öne çıktığı yoğun bir takvimle giriyor. Haftanın dikkat çeken başlıkları arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC tarafından başlatılan ortak görüş süreci, ABD enflasyon verileri ve çeşitli DAO oylamaları yer alıyor.

Düzenleyici takvim öne çıkıyor

SEC ve CFTC, swap ile dijital varlık türev piyasalarındaki veri raporlama çerçevelerine yönelik ortak kamuoyu görüş sürecini 22 Haziran’da açtı. 60 gün sürecek bu dönem boyunca sektör temsilcilerinin, raporlama standartlarının uyumlu hale getirilmesi ve sadeleştirilmesine ilişkin değerlendirmelerini iletmesi bekleniyor. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen başlıca kurumlar arasında bulunurken CFTC ise türev ürünler ve emtia bağlantılı piyasaları gözetiyor.

SEC ve CFTC’nin başlattığı 60 günlük görüş süreci, swap ve dijital varlık türev piyasalarında veri raporlamasının uyumlu ve daha sade bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

Piyasalarda aynı zamanda ABD verilerine odaklanılmış durumda. 23 Haziran’da Avro Bölgesi öncü imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. 25 Haziran’da ise ABD birinci çeyrek nihai yıllıklandırılmış büyüme verisinin %1,6 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Aynı gün mayıs ayı çekirdek PCE fiyat endeksi için yıllık beklenti %3,3, aylık beklenti ise %0,24 düzeyinde bulunuyor. İlk işsizlik maaşı başvurularında beklenti 224 bin seviyesinde.

Bitcoin fiyatının 64.000 doların üzerinde dengelenmesi, dijital varlıklar üzerindeki makro baskının hafifleyebileceğine işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte piyasada likidite koşullarına ilişkin temkinli yaklaşımın sürdüğü aktarılıyor.

DAO oylamaları ve ağ kararları

Bu hafta merkeziyetsiz yönetişim tarafında da birden fazla kritik oylama bulunuyor. Lido DAO, Ethereum Pectra güncellemesine uyum için Staking Router v3 mimarisinin onayı, topluluk ve kürasyonlu staking modüllerine geçiş, bazı çoklu zincir köprü uçlarının iptali ve Lido Labs Foundation için yeni yönetici ataması dahil çeşitli başlıklarda oy kullanıyor. Oylama 22 Haziran’da sona eriyor.

Ssv.network DAO, ağ ücretlerini SSV ile ödeyen doğrulayıcı kümeleri için teşvikli ana ağ programının 30 Haziran’da sonlandırılmasına ilişkin teklifi oyluyor. Goldfinch DAO ise Goldfinch Prime faaliyetlerinin kademeli biçimde sonlandırılması ve protokolün bakım moduna geçirilmesini değerlendiriyor. GnosisDAO tarafında GNO sahiplerine, DAO’nun likit varlıklarından net aktif değer üzerinden pay alma imkanı sunan bir hazine geri alım önerisi gündemde.

Lido DAO, Goldfinch DAO, Ssv.network DAO ve GnosisDAO’da bu hafta sona erecek oylamalar, ağ yapısından hazine kullanımına kadar uzanan karar başlıklarını içeriyor.

Token kilit açılışları izlenecek

Arz tarafında ise üç token için kilit açılışı programı dikkat çekiyor. 22 Haziran’da MegaETH Bridge için dolaşımdaki arzın %2,5’ine karşılık gelen 13,71 milyon dolarlık açılış planlanıyor. 23 Haziran’da Toncoin için %0,72 oranında ve 59,63 milyon dolar değerinde, 24 Haziran’da ise Humanity için %2,93 oranında ve 52,67 milyon dolar değerinde kilit açılışı öngörülüyor.

Tarih Varlık Oran Tutar 22 Haziran MEGA %2,5 13,71 milyon dolar 23 Haziran TON %0,72 59,63 milyon dolar 24 Haziran H %2,93 52,67 milyon dolar

Haftalık takvimde ayrıca 22 ile 28 Haziran arasında Amsterdam’da düzenlenecek Dutch Blockchain Week etkinliği de bulunuyor. Öte yandan kaynak metinde yer alan bazı tekrarlar ve konu dışı bağlantılı başlıklar haber bütünlüğünü bozduğu için metne dahil edilmedi.