XRPL’de 22 Haziran verileri sıfıra inerken XRP 1,13 dolar yakınında işlem görüyor

XRP Ledger ağında 22 Haziran tarihli zincir üstü veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ödemeler istatistiklerine göre hesaplar arasındaki ödeme hacmi sıfıra geriledi, aktif kullanıcı sayısı da aynı seviyeye indi. Bu ani değişim, özellikle XRP’nin yıl içindeki düşük seviyelerine yakın işlem gördüğü bir dönemde piyasada tedirginlik yarattı.

Verilerdeki ani kırılma dikkat çekti

Önceki bir yıllık dönemde günlük ödeme sayıları düzenli biçimde yüz binlerle ifade edilirken ve birçok günde 1 milyon işlemi aşarken, son veride neredeyse dik bir düşüş görüldü. Haziran boyunca daha yüksek seviyeler izlendikten sonra ödeme hacmi yaklaşık 120 milyon XRP’ye kadar gerilemişti. Aktif adreslerde de benzer bir zayıflama kaydedildi.

Zincir üstü göstergelerde birden fazla kalemin aynı anda sıfıra yaklaşması, ilk bakışta sert bir daralmaya işaret etse de, bu tür hareketler çoğu zaman ekonomik değil teknik bir aksaklıktan kaynaklanabiliyor.

Bununla birlikte, tek günlük veriye bakarak ağ kullanımının tamamen çöktüğünü söylemek için yeterli dayanak bulunmuyor. Ağdaki gerçek bir çözülmede kullanıcı faaliyetinin genellikle kademeli biçimde azalması beklenir. Buradaki görünüm ise tek bir raporlama döneminde neredeyse dikey bir düşüşe işaret ediyor.

Teknik aksaklık olasılığı öne çıktı

Bu tür davranışlar çoğu zaman veri toplama sorunları, indeksleyici kesintileri, gecikmeli raporlama, API kaynaklı problemler veya metriklerin derlenmesinde yaşanan kısa süreli bozulmalarla ilişkilendiriliyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: İndeksleyici, blokzincir verilerini tarayıp sorgulanabilir hale getiren yazılım katmanıdır. API ise uygulamaların bu verilere erişmesini sağlayan teknik bağlantı aracıdır.

Fiyat tarafındaki görünüm de şimdilik daha çok teknik aksaklık ihtimalini destekliyor. XRP, son aylardaki zayıf seyrin ardından 1,13 dolar civarında işlem görüyor. Buna karşın piyasada, XRP Ledger ağının tamamen durduğunu düşündürecek ölçekte bir fiyat tepkisi oluşmadı. Borsalarda işlemler sürüyor, hacim tamamen kaybolmuş değil ve ağ genelinde bir arızaya işaret eden doğrulanmış bir bildirim bulunmuyor.

Fiyat görünümünde baskı sürüyor

Yine de zamanlama XRP’de yükseliş bekleyenler açısından elverişli görünmüyor. Varlık, uzayan yatay seyrin aşağı kırılmasının ardından 1,28 dolar ve 1,35 dolar çevresindeki önemli direnç seviyelerinin altında kalmaya devam ediyor. Ağ etkinliğine dair belirsizliklerin, zaten kırılgan olan teknik görünüm üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Son durum Bağlam Ödeme hacmi 22 Haziran’da sıfıra indi Haziran içinde daha yüksek seviyeler görüldü Aktif kullanıcı sayısı Sıfıra geriledi Ödeme istatistikleriyle benzer hareket gösterdi XRP fiyatı 1,13 dolar civarında 1,28 dolar ve 1,35 dolar dirençlerinin altında kaldı

Piyasa fiyatlaması, XRP Ledger kullanımının tamamen ortadan kalktığı yönünde bir senaryoyu şu aşamada doğrulamıyor; asıl belirleyici olan, gelecek raporlama dönemlerinde ödeme sayıları ile aktif kullanıcıların toparlanıp toparlanmayacağı olacak.

Bu nedenle sonraki veriler kritik önem taşıyor. Ödeme sayıları ve aktif kullanıcılar kısa sürede toparlanırsa, yaşanan durumun bir veri anomalisi olarak değerlendirilmesi beklenebilir. Düşüşün sürmesi halinde ise analistlerin, XRP Ledger faaliyetini etkileyen daha ciddi bir sorunun bulunup bulunmadığını daha yakından incelemesi gerekebilir.