Filipinler’de tokenizasyon için kritik adım geldi! Piyasada şimdi hangi detaylar izleniyor?

Filipinler, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik düzenleyici çerçevesini netleştirerek Güneydoğu Asya’da zincir üstü sermaye piyasalarını kurallara bağlayan ülkeler arasına girdi. Bu adımın, özellikle bu alanda teknoloji geliştiren şirketler açısından daha öngörülebilir bir faaliyet zemini sunduğu belirtiliyor.

Düzenleyici çerçeve netleşti

Yeni çerçeve, tokenleştirilmiş menkul kıymetler, borçlanma araçları ve diğer finansal ürünler dahil olmak üzere düzenlemeye tabi gerçek dünya varlıklarının önünü açıyor. Piyasa gözlemcilerine göre açık bir düzenleyici yaklaşım, hukuk kaynaklı belirsizlikleri azaltabilir ve kurumsal yatırımcıların bu alana girişini kolaylaştırabilir.

Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Komiseri Rogelio Quevedo, kurumun tokenizasyon için gerekli hukuki altyapıyı hazırladığını, ayrıca dört fintek şirketinin halen düzenleyici kum havuzunda faaliyet gösterdiğini aktardı.

Haberde paylaşılan bilgilere göre söz konusu fintek girişimlerinden biri gayrimenkul tokenizasyonu üzerinde çalışırken, iki şirket tokenleştirilmiş ABD varlıklarına odaklanıyor. Bu tablo, Filipinler’in yalnızca düzenleme hazırlığı yapan bir ülke olmadığını, aynı zamanda uygulama aşamasına geçen projelere de alan açtığını gösteriyor.

Mini sözlük: Düzenleyici kum havuzu, finansal teknoloji şirketlerinin yeni ürünlerini sınırlı ölçekte ve denetim altında test edebildiği kontrollü ortamı ifade eder. RWA tokenizasyonu ise gayrimenkul, tahvil veya hisse benzeri geleneksel varlıkların dijital tokenlara dönüştürülmesini kapsar.

Yerli kurumlar için yeni alan açılabilir

Düzenleyici netliğin, yerel borsalar ve saklama hizmeti sunan kuruluşlar için de yeni bir hazırlık süreci başlatabileceği değerlendiriliyor. Buna göre bu kurumlar, uyum kurallarının sınırları içinde kalarak tokenleştirilmiş varlıklar için destek mekanizmaları geliştirmeye yönelebilir.

Filipinler’in attığı adımın uluslararası yatırımcılar ve iş ortakları açısından da ayrı bir mesaj taşıdığı ifade ediliyor. Düzenlemelerin belirginleşmesi, ülkenin büyük ölçekli ve mevzuata uygun RWA tokenizasyonuna hazırlanmakta olduğu yönünde bir sinyal olarak görülüyor.

Büyüme beklentisinin yanında riskler sürüyor

Bununla birlikte, mevcut zemin tek başına hızlı bir pazar genişlemesini garanti etmiyor. Uygulamanın başarısının, Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yayımlanacak yönlendirmelere, birlikte çalışabilirlik standartlarına ve diğer düzenleyici kurumlarla kurulacak eşgüdüme bağlı olacağı aktarılıyor.

Piyasa paydaşları ise kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme süreçleri, ikincil piyasa likiditesi ve yatırımcı eğitimi başlıklarını öne çıkarıyor. Bu unsurların, yeni düzen altında RWA tokenizasyonunun daha sorumlu ve sürdürülebilir biçimde devreye alınması için kritik görüldüğü belirtiliyor.

Özetle Filipinler, zincir üstü finansal varlıklar konusunda düzenleyici hazırlığını ilan ederek bölgedeki konumunu güçlendirmiş oldu. Ancak pazarın derinleşmesi için teknik altyapı, gözetim standartları ve yatırımcı tarafındaki hazırlığın birlikte ilerlemesi gerekecek.