Kripto ParaMadencilik

MARA Holdings ilk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık bitcoin sattı odak AI altyapısına kayıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MARA Holdings ilk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık bitcoin satışıyla dikkat çekti.
  • Şirket gelirinde yüzde 18’lik düşüş yaşanırken odak AI altyapı projelerine kaydı.
  • 🤖 Borç kapatma ve likidite için büyük bitcoin satışı yapıldı şirket ABD'deki en büyük bitcoin sahipleri listesinde geriledi.
  • En önemli gelişme MARA'nın $BTC madenciliğinden çok yapay zeka enerjisine yönelmesi oldu.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli kripto para madenciliği şirketi MARA Holdings, 2024’ün ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bitcoin üretimini sürdürse de, faaliyetlerinin ağırlık noktası giderek değişiyor. Son dönemde açıkladığı finansal ve stratejik hamleler, firmanın ana odak noktasının madencilikten çok yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim altyapısına geçtiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 MARA’nın yeni stratejisi
2 Finansal sonuçlar ve satışlar
3 Gelişen iş modeli ve yeni ortaklıklar

MARA’nın yeni stratejisi

Şirket ilk çeyrek bilançosunda, bitcoin madenciliğinde kullanılan özel ASIC cihazlarına büyük çaplı yeni yatırımlar yapmayı planlamadıklarını belirtti. Geçmişteki yüksek miktarlı cihaz alımları, madencilik sektöründeki büyüme planlarını ölçmek için önemli bir gösterge olarak görülüyordu. Yeni bir makine alımının olmaması, MARA’nın saf madencilik kapasitesini artırmaya daha az öncelik verdiğine işaret ediyor.

Bunun yerine şirket, enerji altyapısını yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanına kaydırıyor. MARA, mevcut madencilik faaliyetlerinin yanında yeni altyapı kurarak hem bitcoin üretimine devam etmek hem de yapay zeka ve benzeri teknoloji ihtiyaçları arttıkça enerjinin kullanım şeklini yeniden belirleyebilmek istiyor. Kendi açıklamalarına göre, şirkete ait toplam madencilik kapasitesinin yaklaşık %90’ı gelecekte AI ve IT altyapısı olarak değerlendirilebilecek durumda.

Finansal sonuçlar ve satışlar

MARA’nın 2024 ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %18 azalarak 174,6 milyon dolara geriledi. Net zarar ise 1,3 milyar dolara çıktı ve bu zararın büyük kısmı çoğunlukla elde tutulan 38.689 bitcoin’in değer kaybından kaynaklandı. Haberde, bitcoin’in aynı dönemde %17 değer kaybettiği belirtildi.

Şirket açıklamasında, “Likiditeyi artırmak ve borç kapatmak için ilk çeyrekte toplam 1,5 milyar dolarlık bitcoin satışı yapıldı” ifadesi yer aldı. Bu miktarın içinde, dönemin sonunda yapılan ve 1,1 milyar dolar tutan büyük çaplı bir satışla dönüştürülebilir tahvillerin geri alınması finansmanı da bulunuyor.

Bitcoin Treasuries verileri MARA’nın halka açık şirketler arasında elinde en çok bitcoin bulunduran dördüncü konuma gerilediğine işaret etti. Şirket daha önce bu alanda ilk ikide yer alıyordu.

Gelişen iş modeli ve yeni ortaklıklar

Şirketin iş modeli değişimi sadece sözde kalmıyor; artık yeni anlaşmalarla da destekleniyor. MARA, ABD’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Starwood Capital ile ortaklık yaptı. Ayrıca Ohio’daki bir doğalgaz santrali ve veri merkezi kampüsünü 1,5 milyar dolara satın almak üzere Long Ridge Energy & Power ile el sıkıştı. Şirket bu tesisin, zamanla 600 megavatın üzerinde yapay zeka tabanlı iş yükünü destekleyebilecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyor.

Madencilik alanında büyüme ise tamamen durmadı. MARA, bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda %33 artışla saniyede 72,2 exahash seviyesine ulaşan enerjiye sahip oldu. Şirket bir önceki çeyreğe göre daha fazla bitcoin üreterek toplamda 2.247 birim bitcoin çıkardı; geçen çeyrekte bu sayı 2.011 olmuştu.

Sonuçlar, MARA’nın bitcoin madenciliğini önemli bulmaya devam ettiğini, ancak önceliğini giderek enerjinin yüksek katma değerli teknoloji alanlarında kullanılmasına kaydırdığını gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Aave 71 milyon dolarlık ETH transferi için Arbitrum oylaması başlattı

QCP Analistlerinin 11 Mayıs haftası kripto para tahminleri

Trump markalı telefon projesinde 60 milyon dolar iade belirsizliği TRUMP token’da %97 değer kaybı

11 Mayıs piyasalar ve kripto paralar son durum

Bitcoin ilk çeyrekte %23 geriledi MicroStrategy 12,54 milyar dolar zarar açıkladı

MARA Holdings ilk çeyrekte gelir ve kârda düşüş beklentisiyle yapay zekaya geçiş adımlarını hızlandırıyor

Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin için Güney Kore’de büyük sermaye rotasyonu beklentisi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin için Güney Kore’de büyük sermaye rotasyonu beklentisi
BITCOIN (BTC)
Aave 71 milyon dolarlık ETH transferi için Arbitrum oylaması başlattı
Kripto Para
Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi
Ethereum (ETH)
Binance AI araçlarıyla 10,53 milyar dolarlık kaybı önledi
BINANCE
Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı
Kripto Para Hukuku
Lost your password?