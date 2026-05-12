MARA Holdings ilk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık bitcoin sattı odak AI altyapısına kayıyor

ABD merkezli kripto para madenciliği şirketi MARA Holdings, 2024’ün ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bitcoin üretimini sürdürse de, faaliyetlerinin ağırlık noktası giderek değişiyor. Son dönemde açıkladığı finansal ve stratejik hamleler, firmanın ana odak noktasının madencilikten çok yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim altyapısına geçtiğini gösteriyor.

MARA’nın yeni stratejisi

Şirket ilk çeyrek bilançosunda, bitcoin madenciliğinde kullanılan özel ASIC cihazlarına büyük çaplı yeni yatırımlar yapmayı planlamadıklarını belirtti. Geçmişteki yüksek miktarlı cihaz alımları, madencilik sektöründeki büyüme planlarını ölçmek için önemli bir gösterge olarak görülüyordu. Yeni bir makine alımının olmaması, MARA’nın saf madencilik kapasitesini artırmaya daha az öncelik verdiğine işaret ediyor.

Bunun yerine şirket, enerji altyapısını yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanına kaydırıyor. MARA, mevcut madencilik faaliyetlerinin yanında yeni altyapı kurarak hem bitcoin üretimine devam etmek hem de yapay zeka ve benzeri teknoloji ihtiyaçları arttıkça enerjinin kullanım şeklini yeniden belirleyebilmek istiyor. Kendi açıklamalarına göre, şirkete ait toplam madencilik kapasitesinin yaklaşık %90’ı gelecekte AI ve IT altyapısı olarak değerlendirilebilecek durumda.

Finansal sonuçlar ve satışlar

MARA’nın 2024 ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %18 azalarak 174,6 milyon dolara geriledi. Net zarar ise 1,3 milyar dolara çıktı ve bu zararın büyük kısmı çoğunlukla elde tutulan 38.689 bitcoin’in değer kaybından kaynaklandı. Haberde, bitcoin’in aynı dönemde %17 değer kaybettiği belirtildi.

Şirket açıklamasında, “Likiditeyi artırmak ve borç kapatmak için ilk çeyrekte toplam 1,5 milyar dolarlık bitcoin satışı yapıldı” ifadesi yer aldı. Bu miktarın içinde, dönemin sonunda yapılan ve 1,1 milyar dolar tutan büyük çaplı bir satışla dönüştürülebilir tahvillerin geri alınması finansmanı da bulunuyor.

Bitcoin Treasuries verileri MARA’nın halka açık şirketler arasında elinde en çok bitcoin bulunduran dördüncü konuma gerilediğine işaret etti. Şirket daha önce bu alanda ilk ikide yer alıyordu.

Gelişen iş modeli ve yeni ortaklıklar

Şirketin iş modeli değişimi sadece sözde kalmıyor; artık yeni anlaşmalarla da destekleniyor. MARA, ABD’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Starwood Capital ile ortaklık yaptı. Ayrıca Ohio’daki bir doğalgaz santrali ve veri merkezi kampüsünü 1,5 milyar dolara satın almak üzere Long Ridge Energy & Power ile el sıkıştı. Şirket bu tesisin, zamanla 600 megavatın üzerinde yapay zeka tabanlı iş yükünü destekleyebilecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyor.

Madencilik alanında büyüme ise tamamen durmadı. MARA, bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda %33 artışla saniyede 72,2 exahash seviyesine ulaşan enerjiye sahip oldu. Şirket bir önceki çeyreğe göre daha fazla bitcoin üreterek toplamda 2.247 birim bitcoin çıkardı; geçen çeyrekte bu sayı 2.011 olmuştu.

Sonuçlar, MARA’nın bitcoin madenciliğini önemli bulmaya devam ettiğini, ancak önceliğini giderek enerjinin yüksek katma değerli teknoloji alanlarında kullanılmasına kaydırdığını gösteriyor.