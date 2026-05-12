ETH BTC oranı son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ETH/BTC oranı 10 ayın en düşük seviyesine indi ve kripto piyasasında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.
  • 📉 Ether’in bitcoin karşısında performansı zayıfladı, piyasa risk iştahı azaldı.
  • 🔍 Uzun dönemli teknik verilerde ether, bitcoin’e karşı baskı altında kalmayı sürdürüyor.
  • ⚠️ En önemli nokta: Yatırımcılar $ETH/BTC oranındaki değişimi piyasadaki risk eğilimini okumak için kullanıyor.
Kripto para piyasasında yatırımcıların risk iştahını ve piyasa trendlerini izlerken sıklıkla başvurduğu göstergelerden biri ether ile bitcoin arasındaki ETH/BTC oranı. Salı günü bu oran 0,02835 seviyesine inerek son 10 ayın en düşük değerini gördü. Bu seviye, Temmuz 2025’ten bu yana en zayıf okuma olarak kayıtlara geçti.

İçindekiler
1 ETH/BTC oranındaki sert düşüş
2 Piyasadaki genel eğilimler
3 Uzun vadeli teknik görünüm

ETH/BTC oranındaki sert düşüş

Son düşüşte ether, gün içinde yüzde 2’den fazla değer kaybederken, bitcoin’deki gerileme yüzde 1’in biraz üzerinde kaldı. Ağustos ayında 0,04324 ile kısa vadeli zirveye ulaşan oran, o noktadan itibaren yüzde 35’ten fazla gerilemiş durumda.

Bu oran, ether’in bitcoin karşısındaki performansını tüm borsalar genelinde takip ediyor ve yatırımcıların hangi varlığı tercih ettiğini gösteren önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. ETH/BTC oranı yükseldiğinde, piyasada risk iştahının güçlendiği ve yatırımcıların ether başta olmak üzere daha volatil kripto paralara yöneldiği düşünülüyor. Tersi durumda ise bitcoin’in görece istikrarlı yapısı ve daha korumacı özellikleri öne çıkıyor.

Piyasadaki genel eğilimler

ETH/BTC paritesi, 2021 Aralık ayında kısa süreliğine 0,08 seviyesinin üzerine çıkmış ancak o tarihten bu yana süren çok yıllı aşağı yönlü bir trende girdi. 2024 ve 2025 yıllarında ise bitcoin’in performans açısından ether’i geride bırakmasının ana sebebi, ABD’de Ocak 2024’te devreye alınan ve büyük kurumsal yatırımları çeken spot bitcoin ETF’leri oldu.

ETH/BTC oranı, Nisan 2025’te Trump’ın “Liberation Day” tarifeleriyle ortaya çıkan piyasa dalgalanmasında 0,01770 ile dibe vurdu. Bu noktadan sonra hızlı bir toparlanma yaşanarak oran yüzde 135 civarında bir yükseliş kaydetti, fakat daha sonra yeniden yönünü aşağı çevirdi. Son dalgalanmalarla beraber oran, yakın zamandaki zirvesine göre yeniden yüzde 35 geriledi.

Uzun vadeli teknik görünüm

Teknik göstergelere bakıldığında, ETH/BTC oranı şu anda 0,04828 olan 200 haftalık hareketli ortalamasının oldukça altında seyrediyor. Bu da ether’in uzun vadede bitcoin’e göre hâlâ zayıf bir pozisyonda bulunduğunu gösteriyor.

ETH/BTC oranına ilişkin piyasa uzmanları, “Oran, risk algısındaki değişimlerin ve yatırımcı tercihlerinin iyi bir göstergesi olmayı sürdürüyor. Şu anki düşük seviyeler, yatırımcıların korumacı varlıklara yönelme eğilimini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

ETH/BTC göstergesindeki bu sert düşüş, piyasadaki yatırım tercihlerini ve trendlerin yönünü anlamak isteyenler için dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
