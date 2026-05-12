Ray Dalio Bitcoin’i güvenli liman olarak görmediğini açıkladı yatırımcılar ikiye bölündü

Bridgewater Associates’in kurucusu ve dünyaca ünlü yatırımcı Ray Dalio, Bitcoin’in finansal kriz dönemlerinde güvenli liman olma beklentilerini karşılayamadığını ifade etti. Dalio, 11 Mayıs’ta yayımladığı yeni değerlendirme yazısında, Bitcoin’in küresel çapta büyük ilgi görmesine rağmen piyasalarda gerilim ve dalgalanma yaşandığında altının gerisinde kaldığını vurguladı.

Bitcoin’in şeffaflık dezavantajı

Bitcoin’in blokzinciri yapısı, işlemlerin merkezi bir otoriteye gerek olmadan doğrulanmasını mümkün kılıyor. Ancak Ray Dalio bu şeffaflığın aynı zamanda bir dezavantaj yarattığını düşünüyor. Dalio’ya göre, işlemlerin izlenebilir ve kayıt altında olması, Bitcoin’in hükümetler veya merkez bankaları için uzun vadeli rezerv varlığı olarak cazibesini azaltıyor.

Dalio, Bitcoin’in klasik bir değer saklama aracı gibi davranmadığının altını çizerek, finansal baskıların arttığı dönemlerde yatırımcıların sıklıkla Bitcoin’i de diğer riskli varlıklarla birlikte satma eğiliminde olduğunu belirtti. Ona göre, Bitcoin bu açıdan teknoloji hisselerine benzer bir hareket sergileyerek, güvenli liman algısını zayıflatıyor.

Dalio, Bitcoin’in şeffaf blokzinciri sayesinde işlemlerin takip edilebildiğini, bunun da kripto paranın hükümetler ya da merkez bankaları için uzun vadeli rezerv tercihi olmasını engelleyebileceğini öne sürdü. Ayrıca, “Altının yıllardır koruduğu değer saklama rolü, Bitcoin’in finansal çalkantıda gösteremediği bir güven sağlamaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Altın mı Bitcoin mi?

Geleneksel yatırımcılar arasında “Bitcoin mi altın mı daha güvenli?” tartışması sürerken, Dalio’nun yorumuna Bitcoin’i destekleyen bazı ünlü isimlerden itiraz geldi. MicroStrategy yöneticisi Michael Saylor, Bitcoin’in finans sistemindeki rolünü savundu. Saylor, altını “analog sermaye”, Bitcoin’i ise “dijital sermaye” olarak nitelendirerek, blokzincir şeffaflığının Bitcoin’i dijital ekonomide küresel teminat haline getirdiğini iddia etti.

Saylor ayrıca MicroStrategy’nin 2020’de Bitcoin yatırımıyla altına göre daha yüksek getiri elde ettiğini hatırlattı. Saylor, bu avantajın Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda finansal sistemde ağırlığını artırabileceğinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Dalio’nun kripto varlık tutumu

Ray Dalio kripto paralar konusundaki temkinli tutumunu korusa da, bu varlıklara tamamen mesafeli değil. Daha önce sınırlı miktarda kripto para sahibi olduğunu dile getiren Dalio, yine de güçlü fiyat dalgalanmaları, izlenebilirlik ve küresel rezerv sistemi içinde tam anlamıyla yer edinmemesi nedeniyle tercihini altından yana kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Bitcoin ve altın arasındaki tartışma, küresel piyasaların belirsizliğinin arttığı dönemlerde yatırımcıların davranışlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Dalio ve Saylor gibi etkin isimlerin zıt açıklamaları ise kripto paraların finansal sistemdeki uzun vadeli rolü hakkında görüş ayrılıklarını derinleştiriyor.

Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Bitcoin’in volatil doğasının ve şeffaflık karakterinin geleneksel güvenli liman tanımına tam uyup uymadığı konusunda farklı analizler yapıyor. Önümüzdeki süreçte bu tartışmanın daha da alevlenmesi bekleniyor.