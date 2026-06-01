Bitcoin için yeni dip seviyesinin 2026 sonunda görülebileceği öngörüldü

Kripto para piyasasında son dönemde yayımlanan analizler ve zincir üstü veriler, Bitcoin’in yeni bir dip seviyeye ulaşmasının aylar sürebileceğine işaret ediyor. Fiyat hareketlerinde tekrar eden bir modelin varlığına dikkat çeken uzmanlar, Bitcoin’in tarihi boyunca üç yılı yükselişle, bir yılı ise değer kaybıyla geçirdiğini ifade ediyor.

Piyasa döngüleri ve 2026 öngörüsü

Piyasa analisti CryptoTice, Bitcoin’in geçmiş döngülerini incelediğinde her döngünün benzer kronolojide ilerlediğini vurguluyor. Uzman, her döngüde üç yıl boyunca alım yönlü hareketlerin öne çıktığını, ardından bir yıl süren belirgin bir düşüş evresi yaşandığını belirtiyor.

CryptoTice, Bitcoin’in her piyasa döngüsünde üç yıl yükseldiğini ve bir yıl sert düştüğünü, bu yapının şimdiye kadar hiç bozulmadığını hatırlatarak, yeni bir dip seviye bekleyen yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini söylüyor.

Bu modele göre, Bitcoin için bir sonraki büyük dip seviyesinin 2026 yılının sonlarına doğru ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. CryptoTice, geçmişte dip seviyelerini erken ilan edenlerin 2018 ve 2022 yıllarında ciddi yanılgıya düştüğüne işaret ediyor; örneğin pek çok kişi fiyat 3.200 dolara inmeden önce “dibe” ulaşıldığını öne sürmüştü. 2022’de de, 15.500 dolar seviyesinin altına inilmeden önce benzer iddialar gündeme gelmişti.

Analist, fon akışları, spot ETF onayları ya da genel piyasa havası gibi unsurların Bitcoin fiyat döngülerine doğrudan etki etmediğini, asıl belirleyicinin zamana yayılan bu tekrarlı yapı olduğunu düşünüyor. Son olarak, sermayesini koruyan ve beklemeyi tercih eden yatırımcıların, 2026 sonundaki olası dibi değerlendirme fırsatı bulabileceğini aktarıyor.

Binance borsasında rezerv artışı ve satıcı baskısı

Kripto para alanında zincir verisi odaklı analizler yürüten Rei Researcher, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Binance platformundaki Bitcoin rezervlerinde hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekti. Borsada sadece birkaç gün içinde 647.800 BTC’lik bir toplam rezerve ulaşıldı.

Bu yükseliş gerçekleşirken, Bitcoin fiyatı da 73.500 dolar bandında işlem gördü. Aynı anda piyasada hafif bir zayıflama eğilimi gözlemlendi. Büyük hacimli cüzdanların borsaya ciddi miktarda kripto aktarması, çoğu yorumcu tarafından kısa vadede satış baskısı beklentisiyle ilişkilendiriliyor.

Genellikle borsa rezervlerinin artması, büyük yatırımcıların ellerindeki kripto paraları satmaya hazırlandığı şeklinde okunuyor. Binance’teki rezerv artışıyla eş zamanlı gözlenen fiyat zayıflaması ve artan arz, 73.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa yeni düşüşlerin yaşanabileceğini gösteriyor.

Bu tablo, uzun vadeli döngü analizleriyle birleştiğinde, piyasanın şu anki noktada daha temkinli bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiği sonucunu doğuruyor.

Kısa vadede görülen satış baskısına rağmen, uzun vadede yaşanabilecek zayıflık Bitcoin için 2026 sonunda beklenen büyük dip ihtimalini güçlendirebilir.