Kayıt Banner
BINANCE COIN (BNB)

BNB’de kritik destek seviyesi test edildi! Yatırımcılar neyi takip ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB sekiz yıllık desteğe tekrar temas etti.
  • Kısa vadeli grafikte zayıf görünüm ve düşük alıcı ilgisi öne çıkıyor.
  • 📉 706 dolar desteği ve 724 dolar direnci piyasa takibinde.
  • $BNB ’de uzun dönem süren önemli döngü sınavı tekrar gündemde.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden BNB, uzun süredir takip edilen sekiz yıllık destek çizgisine yeniden temas etti. 2017 yılından bu yana grafikte belirleyici bir rol oynayan bu destek seviyesi, geçmişte büyük piyasa düzeltmelerinde önemli bir zemin oluşturmuştu.

İçindekiler
1 Uzun Vadeli Destek Yeniden Ön Planda
2 Kısa Vadede Zayıf Görünüm Ön Planda
3 Öne Çıkan Fiyat Seviyeleri ve Piyasa Takibi

Uzun Vadeli Destek Yeniden Ön Planda

Piyasa analistlerinin dikkatle izlediği bu tarihi destek çizgisi, BNB’nin fiyat hareketlerinde defalarca kritik bir eşik olarak öne çıktı. 2018 yılındaki büyük düşüş dönemi, Covid-19 dönemindeki sert satışlar ve 2022–2023 arası dip bölgeler, bu destek çevresinde son bulmuştu.

Teknik analizlerde haftalık RSI göstergesinin son sekiz yılda yalnızca beş defa aşırı satım bölgesine ulaşması, bu seviyenin önemini pekiştiriyor. RSI (Göreli Güç Endeksi), yatırımcılarca piyasadaki stresin ve alım-satım baskısının anlaşılması için yaygın şekilde kullanılıyor. Söz konusu kritik noktada yeniden aşırı satım bölgesine inildiği özellikle vurgulandı.

Mini sözlük: RSI (Relative Strength Index), finansal varlıklarda aşırı alım veya satım koşullarını tespit etmeye yarayan teknik bir gösterge olarak bilinir. 0 ile 100 arasında değer alır ve genellikle 30’un altı aşırı satım, 70’in üstü ise aşırı alım olarak değerlendirilir.

Paylaşılan grafiklerde sekiz yıllık ana destek çizgisinin piyasadaki her büyük reset döneminde çalıştığı yorumları dikkat çekti. Bu seviyenin, BNB için döngünün temel dayanağı olduğu ve yine kritik bir sınavdan geçildiği aktarıldı.

Kısa Vadede Zayıf Görünüm Ön Planda

Günlük BNB fiyat grafiği ise kısa vadede baskının sürdüğüne işaret etti. Fiyat önce 708-712 dolar bandından toparlanıp 740 dolara kadar yükselse de, bu rallinin kalıcı olmadığı görülüyor.

Kısa vadede zirve seviyesinin 736–740 dolar arasında oluşmasının ardından, fiyat yeniden aşağı yönlü hareket etti. Ardışık olarak daha düşük tepe noktalarının oluşması, kısa vadede alıcıların zayıfladığını ve baskının artmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu süreçte, önce 724–728 dolar aralığını kaybeden BNB, daha sonra 718–720 dolar bandına kadar geriledi ve bu seviyede güçsüz bir tepki verdi.

Öne Çıkan Fiyat Seviyeleri ve Piyasa Takibi

Teknik analizde kısa vadeli ana destek 706–708 dolar bandı olarak öne çıktı. Seansın sonunda gelen hafif yükseliş, alıcıların bu bölgede devreye girdiğine işaret etse de tepkinin zayıf kaldığı görüldü.

Destek seviyesinin altına inilmesi durumunda fiyatın 704 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Yatırımcılar bu alanları, yeni alıcıların devreye girip giremeyeceğini görmek için yakından izliyor.

Öte yandan, 716–720 dolar seviyeleri artık kısa vadede direnç bölgesi olarak görülüyor. Bu hattın aşılması halinde BNB fiyatının tepki hareketiyle yeniden istikrar kazanabileceği öngörülüyor. Daha güçlü bir toparlanma için ise 724–728 dolar bandı geri kazanılmalı; bu gerçekleşirse yeniden 736–740 dolar civarındaki tepe noktası gündeme gelebilir.

Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli grafiklerde farklı sinyaller öne çıkarken, piyasada BNB’nin mevcut destek bölgesindeki performansı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance Coin, yeni ürün duyurusu sonrası %11 yükselerek 700 dolar direncini geçti

DxSale platformunda siber saldırı sonrası 7,3 milyon dolarlık kayıp yaşandı

VanEck spot BNB ETF’sini başlattı yatırımcılara doğrudan BNB erişimi sundu

BNB fiyatı kısa vadede $700 direncini test ederken, analistler uzun vadede $5.000 hedefini gündeme taşıdı

Bnb kritik 634 dolar desteğini test ederken piyasa yön arayışında

Binance x402 ile AI destekli ödeme altyapısında yeni dönem başladı

BNB 644 dolarda dengede kalırken yapay zekâ destekli SDK ana ağa geçti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı HBAR son zirvesinden %83 aşağıda, destek testi sonrası alıcılar hareketlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HBAR son zirvesinden %83 aşağıda, destek testi sonrası alıcılar hareketlendi
Hedera (HBAR)
iShares Bitcoin Trust’ta 1,26 milyar dolarlık blok satış! Büyük çıkışın ardında ne var?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
SoFi, FED destekli stablecoin SoFiUSD’yi 14,7 milyon müşteriye sundu
STABILCOIN
Binance borsasında tutulan LINK miktarı çok yıllık dip seviyeye inerek toplam rezervlerin %66’sına ulaştı
BINANCE
XLM’de çok yıllık trend çizgisi kırıldı! Bu yükselişin perde arkasında neler var?
Stellar (XLM)
Lost your password?