BNB’de kritik destek seviyesi test edildi! Yatırımcılar neyi takip ediyor?

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden BNB, uzun süredir takip edilen sekiz yıllık destek çizgisine yeniden temas etti. 2017 yılından bu yana grafikte belirleyici bir rol oynayan bu destek seviyesi, geçmişte büyük piyasa düzeltmelerinde önemli bir zemin oluşturmuştu.

Uzun Vadeli Destek Yeniden Ön Planda

Piyasa analistlerinin dikkatle izlediği bu tarihi destek çizgisi, BNB’nin fiyat hareketlerinde defalarca kritik bir eşik olarak öne çıktı. 2018 yılındaki büyük düşüş dönemi, Covid-19 dönemindeki sert satışlar ve 2022–2023 arası dip bölgeler, bu destek çevresinde son bulmuştu.

Teknik analizlerde haftalık RSI göstergesinin son sekiz yılda yalnızca beş defa aşırı satım bölgesine ulaşması, bu seviyenin önemini pekiştiriyor. RSI (Göreli Güç Endeksi), yatırımcılarca piyasadaki stresin ve alım-satım baskısının anlaşılması için yaygın şekilde kullanılıyor. Söz konusu kritik noktada yeniden aşırı satım bölgesine inildiği özellikle vurgulandı.

Mini sözlük: RSI (Relative Strength Index), finansal varlıklarda aşırı alım veya satım koşullarını tespit etmeye yarayan teknik bir gösterge olarak bilinir. 0 ile 100 arasında değer alır ve genellikle 30’un altı aşırı satım, 70’in üstü ise aşırı alım olarak değerlendirilir.

Paylaşılan grafiklerde sekiz yıllık ana destek çizgisinin piyasadaki her büyük reset döneminde çalıştığı yorumları dikkat çekti. Bu seviyenin, BNB için döngünün temel dayanağı olduğu ve yine kritik bir sınavdan geçildiği aktarıldı.

Kısa Vadede Zayıf Görünüm Ön Planda

Günlük BNB fiyat grafiği ise kısa vadede baskının sürdüğüne işaret etti. Fiyat önce 708-712 dolar bandından toparlanıp 740 dolara kadar yükselse de, bu rallinin kalıcı olmadığı görülüyor.

Kısa vadede zirve seviyesinin 736–740 dolar arasında oluşmasının ardından, fiyat yeniden aşağı yönlü hareket etti. Ardışık olarak daha düşük tepe noktalarının oluşması, kısa vadede alıcıların zayıfladığını ve baskının artmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu süreçte, önce 724–728 dolar aralığını kaybeden BNB, daha sonra 718–720 dolar bandına kadar geriledi ve bu seviyede güçsüz bir tepki verdi.

Öne Çıkan Fiyat Seviyeleri ve Piyasa Takibi

Teknik analizde kısa vadeli ana destek 706–708 dolar bandı olarak öne çıktı. Seansın sonunda gelen hafif yükseliş, alıcıların bu bölgede devreye girdiğine işaret etse de tepkinin zayıf kaldığı görüldü.

Destek seviyesinin altına inilmesi durumunda fiyatın 704 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Yatırımcılar bu alanları, yeni alıcıların devreye girip giremeyeceğini görmek için yakından izliyor.

Öte yandan, 716–720 dolar seviyeleri artık kısa vadede direnç bölgesi olarak görülüyor. Bu hattın aşılması halinde BNB fiyatının tepki hareketiyle yeniden istikrar kazanabileceği öngörülüyor. Daha güçlü bir toparlanma için ise 724–728 dolar bandı geri kazanılmalı; bu gerçekleşirse yeniden 736–740 dolar civarındaki tepe noktası gündeme gelebilir.

Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli grafiklerde farklı sinyaller öne çıkarken, piyasada BNB’nin mevcut destek bölgesindeki performansı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.