XLM’de çok yıllık trend çizgisi kırıldı! Bu yükselişin perde arkasında neler var?

Stellar Lumens ($XLM), haftalık grafiklerde uzun süredir aşılamayan bir direnç trend çizgisini geride bırakırken, piyasa yapısında dikkat çekici bir değişim gözleniyor. Son dönemde artan işlem hacmi ve teknik göstergelerdeki pozitif sinyaller, yatırımcılar arasında orta ve uzun vadeli görünümle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Piyasa yapısı değişti: Yükseliş sinyalleri güçleniyor

Stellar Lumens’ın haftalık grafiğinde, geçmişte birçok kez fiyatı baskılayan azalan trend çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıyla piyasa dinamiklerinde yeni bir faz başladı. Özellikle son haftalarda alıcıların ilgisinin hacim artışıyla desteklenmesi, bu kırılmanın tesadüfi olmadığını gösteriyor.

Özellikle RSI’nin (Göreceli Güç Endeksi) çok yıllık direnç bölgesinin üzerine tırmanması, momentumun fiyat hareketiyle uyumlu ilerlediğine işaret ediyor. Habere göre, fiyatın yukarı yönlü yapıyı koruması durumunda, mevcut koşullar yeni bir yükseliş döngüsünün erken evresine girildiğine dair umutları artırıyor.

Bir piyasa analisti, “XLM çok yıllık düşüş trendini kırarken, RSI verileri de yükseliş momentumunu doğruluyor. Bu yapının desteklenmesi, büyük bir trend dönüşünün başlangıcı anlamına gelebilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa katılımcılarının dikkat çektiği bir diğer unsur ise, daha önce defalarca satış baskısı gören ve alıcıların yoğunlaştığı bu trend çizgisinin artık destek olarak çalışıp çalışmayacağı. Özellikle haftalık kapanışların bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak.

Artan işlem hacmi, son haftalarda alıcıların piyasada daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor. Ayrıca, önceki konsolidasyon bölgeleri ise yukarı yönlü hareketin temelini oluşturdu.

Volatilite yükseldi: Kritik fiyat seviyeleri ne?

Kırılmanın ardından Stellar Lumens’de gün içi dalgalanmaların da belirgin biçimde arttığı ortaya çıktı. Fiyat, güçlü yükselişi sonrası yüzde 17’yi bulan bir geri çekilme yaşasa da haftalık performans genel olarak artıda kaldı. Özellikle 0,2263 Dolar bölgesi önemli destek olarak öne çıkar; piyasa oyuncuları bu seviye üzerinde kalınmasına dikkat ediyor.

Kısa vadede ise 0,2730 Dolar seviyesinde bulunan direnç bandı, $XLM’nin hareket alanını üst sınıra taşıyor. Fiyatın bu eşiği aşması halinde, bir önceki grafikte belirlenen daha yüksek hedeflere ulaşılması mümkün görünüyor. Tersi yönde ise, destek bölgesinde kalıcı bir çözülme yaşanması durumunda, satış baskısının yenilenebileceği ifade ediliyor.

MACD indikatörü pozitif bölgeye geçerek, günlük periyotlarda trendde güçlenme sinyali verdi. Bunun yanında RSI’nin 70’in üzerine çıkması ise; tipik olarak aşırı alım ve kısa vadeli düzeltme ihtimalinin arttığı bir ortama işaret ediyor.

Bir piyasa uzmanı, “Çoğu yatırımcı, DTCC haberlerinden dolayı $XLM alımı yaptı. Ben ise kimse konuşmazken, 0,786 fib oranı ve FVG destek bölgesinde pozisyon açtım. Sonuç: Sadece birkaç gün içinde yüzde 113 getiri,” diyerek teknik analiz odaklı alım fırsatlarına vurgu yaptı.

Yatırımcılar, bu aşırı oynaklığın ardından fiyatın kısa sürede yeni bir dengeye ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Hareketli teknik göstergeler, hem fırsatların hem de risklerin yakın vadede bir arada ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI (Relative Strength Index), Göreceli Güç Endeksi olarak bilinir ve bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösteren teknik bir göstergedir. 70 üzerindeki değerler genellikle aşırı alım, 30 altındaki değerler ise aşırı satım olarak yorumlanır.

Stellar Lumens, merkeziyetsiz finans altyapısı ve hızlı transfer teknolojileriyle öne çıkan bir blockchain projesi olarak tanınıyor. Gelişen teknik göstergeler ve volatiliteye bağlı kısa vadeli fiyat hareketleri, hem mevcut yatırımcıların hem de yeni alıcıların odağında yer almaya devam ediyor.