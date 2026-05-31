USDT’de 24 saatte 1,2 milyar dolarlık arz azaldı

Kripto para piyasalarında en çok kullanıldığı bilinen Tether’in arzı, son 24 saat içinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık düşüş yaşadı. Bu ani azalma, büyük ölçekte yapılan geri ödeme işlemleriyle birlikte stablecoin pazarında dikkat çekici bir likidite daralmasına yol açtı. Kısa sürede gerçekleşen bu hareketin, özellikle büyük yatırımcıların Tether’i nakde çevirmesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Likidite hareketleri ve arz daralması

Stablecoin piyasasında görülen bu büyüklükteki arz değişiklikleri, genellikle piyasa duyarlılığında meydana gelen değişikliklerle birlikte değerlendiriliyor. Özellikle son günlerde birkaç büyük cüzdandan yapılan yoğun geri ödeme taleplerinin, Tether’in dolaşımdaki miktarını kayda değer biçimde azalttığı kaydedildi. Borsalara göre yayımlanan verilere bakıldığında, bu işlemlerin büyük kısmı 24 saatten daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşti.

Yatırımcıların kısa süreli arz hareketlerini yanlış yorumlamamaları gerektiğini hatırlatan piyasa uzmanları, Tether’deki arz azalmasının genellikle kısa vadeli bir likidite daralmasına işaret ettiğini, ancak yapısal bir zafiyet anlamına gelmediğini vurguladı.

Böyle büyük ölçekli geri çekilmeler genellikle kurumsal yatırımcıların riskten kaçış stratejileriyle veya sermayeyi bir süreliğine kripto dışına çıkarmasıyla gündeme geliyor. Uzmanlar, raporlarda ayrıca zincirler arası transferlerin ve şirket içi cüzdan hareketlerinin, dolaşımdaki arzı anlık olarak yanlış gösterebileceğinin altını çiziyor.

Mini sözlük: Tether, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olup kripto borsalarında en yüksek günlük işlem hacmine sahiptir. Arzı, yeni token basımları (minting) ve piyasadan toplanan token yakımları (burn) yoluyla piyasa talebine göre dinamik biçimde ayarlanır.

Tether’in arz kontrol mekanizması

Tether’in dolaşımdaki arzı, fiyat dalgalanmasından ziyade doğrudan kullanıcıların taleplerine bağlı olarak değişiyor. ABD doları rezervleriyle desteklenen Tether, yatırımcıların nakde dönüş talepleri geldiğinde buna karşılık gelen miktarda token’ı piyasadan geri çekerek arzı azaltıyor. Buna karşılık talep arttığında yeni token’lar basıyor.

Bu mint ve burn süreçleri, düzenli olarak blok zinciri üzerinde kaydedilerek hem on-chain olarak izlenebiliyor hem de piyasa katılımcıları tarafından takip edilebiliyor. Kısa vadede yaşanan fiyat ve arz oynaklıklarının ise genellikle ilgili platformlar arasında yapılan teknik transferlerden ve şirket kasası hareketlerinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Bu tür işlemler, ilk bakışta gerçek bir sermaye çıkışı gibi görünse de, çoğu zaman sadece likidite yönetimi amaçlı şirket içi düzenlemeler olarak açıklanıyor.

Likidite göstergeleri ve piyasa etkisi

Kripto varlık piyasalarında özellikle stablecoin arzı, genel likidite seviyesinin ve yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin önde gelen göstergeleri arasında yer alıyor. Araştırma merkezlerinden ve analiz platformlarından gelen verilere göre, Tether ve benzeri sabit kripto varlıklardaki arz artışı genellikle piyasaya taze sermaye girdiğine işaret ediyor.

Buna karşılık, büyük hacimli geri ödeme ve yakım işlemlerinin ön plana çıkması çoğunlukla yatırımcıların küresel makroekonomik gelişmeler karşısında temkinli davrandığını ve yüksek riskli pozisyonlardan uzaklaşarak güvenli liman arayışına yöneldiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, arz tarafındaki kısa vadeli oynaklıkların tek başına bir piyasa trendi üretmeyeceğinin altını çizerek, likidite genel görünümünü anlamak için çoklu günleri kapsayan trendlerin izlenmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyor.

Gelişme Zaman Arz Değişimi Etkilenen Piyasa Büyük ölçekli geri ödeme Son 24 saat -1,2 milyar USDT Stablecoin likiditesi Mint/burn işlemleri Sürekli Talebe göre değişiyor Tüm borsalar

Tether’in sahip olduğu esnek token arzı sistemi, piyasanın mevcut koşullarına anında cevap verebilmesine olanak tanıyor. Özellikle dalgalı dönemlerde bu mekanizma, içerideki sermaye miktarındaki değişimi de yansıtıyor.