Tether (USDT)

Rusya’da ruble destekli A7A5 stablecoin’i dolar bazlı USDT’ye güçlü rakip oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 A7A5 ruble destekli stablecoin Rusya’da USDT’nin en büyük alternatifi oldu.
  • 👀 Kullanıcıların yarısından fazlası kripto paraları iş hayatında ve yatırımda kullanıyor.
  • 💡 $BTC, anket katılımcıları arasında en karlı kripto para olarak öne çıkıyor.
  • ⚡ Kritik durum: Rus kullanıcıların çoğu, portföylerinin önemli bölümünü dijital varlıklarda tutuyor.
Rusya ve çevre ülkelerde yapılan yeni bir araştırmaya göre, rubleye endeksli stablecoin A7A5 ve euro destekli EURC, dijital varlık piyasasında ABD doları bazlı coin’lere karşı öne çıkıyor. A7A5’in özellikle rubliyle bağlantısı, Rus kullanıcılar arasında alternatif bir tercih oluştururken, geleneksel USDT ve USDC’ye olan ilginin azaldığını gösteriyor.

Stablecoin piyasasında A7A5 ve EURC etkisi

Bin katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 53,7’si A7A5’i Tether ve USD Coin gibi dolar bazlı stablecoin’lere karşı en önemli alternatif olarak gördüğünü bildirdi. Araştırmaya göre, A7A5’in toplam dolar dışı stablecoin pazarındaki payı 2026 yılındaki öngörüyle yaklaşık yüzde 41 olarak hesaplanırken, stablecoin’in piyasa değeri 550 milyon dolara ulaştı. En yakın rakibi olarak euroya sabitlenen EURC öne çıkıyor ve bu coinin pazar payı yaklaşık yüzde 32’ye ulaşıyor.

Rusya ile bağlantılı A7A5, Kırgızistan merkezli Old Vector platformu tarafından piyasaya sürülüyor ve ruble rezervleri Rusya’daki PSB Bank’ta tutuluyor. A7 adlı Rus ödeme şirketinin de A7A5’e altyapı desteği sağladığı biliniyor. Şirketin çoğunluk hissedarı ise Moldova ve Rusya vatandaşı iş insanı Ilan Shor olarak öne çıkıyor. A7A5’in 2025’in başından itibaren 100 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştığı belirtiliyor. Stablecoin’in etrafında yer alan kuruluşlar, Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle zaman zaman uluslararası finansal düzenlemelerle karşı karşıya kalıyor. Grinex gibi Kırgızistan’daki kripto para borsaları da doğrudan yaptırımların hedefinde bulunuyor.

Rusya’da kripto paraların kullanım alışkanlıkları

Araştırmadan elde edilen verilere göre, Rusya’daki kullanıcıların yüzde 57,4’ü kripto paraları ticari işlemlerinde kullanıyor. Ankete katılanların büyük bir bölümü, yani yüzde 96,3’ü, kripto paraları değer saklama aracı olarak görüyor. Kripto varlıkların büyük kısmı merkeziyetsiz cüzdanlarda tutuluyor; katılımcıların yüzde 56’sı fonlarını bu cüzdanlarda sakladığını belirtti. Yüzde 38,6 ise merkezi borsaların hizmetlerinden faydalanıyor.

Araştırmadaki kullanıcıların önemli bir bölümü, üç yıldan uzun süredir kripto para sahibi olduğunu ifade etti. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen dijital varlık sahiplerinin tutarlılığını ortaya koyuyor. Ankete göre alınan dağılımda, yatırım kripto paranın en çok tercih edilen kullanım alanı olurken, yüzde 25,5’lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 19,9’luk bir kesim tasarruf amacıyla kullanıyor; yüzde 26,5 ise ticaret işlemlerine yönelmiş durumda. Yüzde 17,3’ü ise kripto paraları uluslararası ödemelerde tercih ediyor.

“Kripto paralar portföylerde önemli bir payı temsil ediyor: Katılımcıların yüzde 56,7’si toplam varlıklarının yüzde 30’undan fazlasını kripto paralara yatırıyor; yüzde 22,7 ise portföylerinin yüzde 75 ila tamamını kripto paralardan oluşturuyor.”

Kullanıcı profili ve bölgesel dağılım

Araştırmaya katılanların ortalama yaşı 36,3 olarak tespit edildi. Katılımcıların büyük bir bölümü üniversite mezunu ve gelir düzeyi ortalama ya da üzeri. Piyasanın yoğunlaştığı bölgelerin başında yüzde 37,9 ile Moskova ve çevresi, yüzde 10,7 ile St. Petersburg geliyor. Geri kalan katılımcılar ise Rusya’nın diğer bölgeleriyle yakın ülkelerde dağılmış durumda.

Anketin kapsama alanı yalnızca Rusya ile sınırlı değil; katılımcılar arasında Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Kazakistan, Tayland ve Türkiye’de yaşayan kişiler de bulunuyor. Bunların oranı ise yüzde 9’un biraz üzerinde seyrediyor.

Katılımcıların yatırım tercihlerine bakıldığında, Bitcoin yüzde 25,6 ile en karlı kripto para olarak ifade ediliyor. Onu yüzde 21,1 ile altcoinler, yüzde 16,4 ile Tether takip ediyor.

