Kripto para piyasasının en büyük stablecoin’i olan USDT‘nin ihraççısı Tether rezerv raporunu güncelledi. Güncellenen rezerv raporuna göre 24 Ağustos itibariyle Tether’in toplam varlıkları 86.1 milyar dolar, toplam yükümlülükleri ise 82.8 milyar dolar olarak açıklandı. İşte güncellenen rezerv raporundan öne çıkan detaylar.

Rezerv Oranı Yüzde 100’ün Üzerine Çıktı

82.81 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının en büyük stablecoin USDT‘nin ihraççısı Tether rezerv raporunu güncelledi. Raporda yapılan güncellemede 24 Ağustos itibariyle Tether’in toplam varlıklarının 86.1 milyar dolar, toplam yükümlülüklerinin ise 82.8 milyar dolar olarak açıklandı. Rapora göre Tether’in rezerv oranı yüzde 100’ü aşarak önemli bir eşiğin üzerine çıktı.

Raporda sağlanan veriler Tether’in şu anda 15 farklı Blockchain’de toplam 3.29 milyar dolarlık bir likidite tamponu bulunduğu ve toplam varlıkların USDT, EUR₮, CNH₮, XAU₮, MXN₮‘den oluştuğu belirtildi.

Tether (USDT) Nedir?

USDT, bir tür kripto para olan ve stablecoin sınıfında yer almaktadır. Stabilcoin’ler, değerlerinin belirli bir varlık ya da para birimine bağlı olarak stabil kalmasını amaçlar. Tether, ABD dolarına (USD) ile 1:1 oranında eşitlenmiştir. Yani her bir USDT’nin değeri teorik olarak bir ABD dolarıdır. Tether tarafından çıkarılan ve ihraç edilen USDT, kripto para piyasasındaki voaltiliteden korunmak sağlamak için kullanılmaktadır.

Örneğin, bir yatırımcı kripto piyasasında volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde, değeri daha stabil olan USDT’ye geçiş yapabilir. Böylece ABD dolarının güvencesiyle riskini azaltmış olur. Tether, çeşitli Blockchain protokollerini kullanarak USDT ihracı yapmaktadır. Örneğin, Ethereum’un ERC-20 standardı veya Tron‘un TRC-20 standardı gibi.

Yine de Tether’in USDT’si her zaman tam olarak 1 ABD doları eşdeğerini koruyamamaktadır ve USDT’ler için vadedildiği gibi tam bir rezerv tutulup tutulmadığı konusunda zaman zaman tartışmalar yaşanmaktadır. Şirket, bu konuda bazı denetimler yapmış olsa da, konu hala tartışmalıdır.