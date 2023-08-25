Binance‘in geçtiğimiz hafta platformunda işlem gören düşük likiditeli altcoin projeleriyle iletişime geçtiği ortaya çıktı. Dev kripto para borsası, bu projelerin sahip olduğu piyasa yapıcı ilişkilerinin ayrıntılarını ve tasarruf ürünlerine token katkısında bulunmayı düşünüp düşünmeyeceklerini sordu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Binance sözcüsü, sosyal yardımın devam eden risk yönetimi girişiminin bir parçası olduğunu açıkladı.

Küçük Çaplı Altcoin Projelerine “Sosyal Yardım” Desteği

Binance, platformunda işlem gören düşük likiditeli altcoin projelerinin ticareti artırmak için adımlar atmaya zorluyor. The Block’un ulaştığı kayıtlara göre geçtiğimiz hafta Binance personeli birden fazla projeye ulaşarak piyasa yapıcılarla olan ilişkilerinin ayrıntılarını ve kripto para borsasının sunduğu tasarruf ürünlerine fon sağlamayı düşünüp düşünmediklerini sordu. Binance özellikle bu projelerin faiz kazancı sağlamak için dolaşımdaki token arzının yüzde 1-5’ini tasarruf ürünlerine yatırmayı düşünüp düşünmeyeceklerini sordu. Kayıtlara göre Binance ayrıca söz konusu projelerin piyasa yapıcılarla ilişkileri yoksa ya da tasarruf ürünlerine katkıda bulunmak istemeyenlerden açıklama talep etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir Binance sözcüsü, söz konusu yaklaşımı sosyal yardım olarak sınıflandırırken, devam eden risk yönetimi girişiminin bir parçası olduğunu ve borsada düşük likidite paritelerde işlem gören altcoin projelerinin ya da pazar geneline göre küçük piyasa değerine sahip çok az sayıda altcoin projesinin hedef alındığını söyledi. Sözcü, her iki durumunda kullanıcıları potansiyel piyasa manipülasyonu da dahil olmak üzere riske maruz bırakabileceğini belirtti.

Sözcü, “Risk yönetimi desteğimizin temel amacı, proje ekiplerini likidite korumalarını geliştirmek için gerekli olan ve önerilen adımları atmaya teşvik etmektir. Piyasa yapıcılarının desteğini almak, bu tür bir korumayı geliştirmenin etkin bir yoludur.” derken “Bir başka olası risk azaltma önlemi de Binance Tasarrufları gibi tasarruf havuzlarına katkıda bulunmaktır. Tüm bunlar kullanıcıların Marjin ya da Kredi yoluyla token borç alabileceği ve mevcut piyasaya likidite enjekte etmek için daha aktif bir şekilde alım satım yapabileceği bir yerdir” eklemesini yaptı.

Binance’in Sunduğu Tasarruf Ürünleri

Binance’in sunduğu tasarruf ürünleri, vadeye bağlı olarak değişen faiz oranlarıyla kullanıcılara ve projelere token ya da coin sağlamaları karşılığında ödüller sunmaktadır. Bu tür ürünler geçtiğimiz yıl BlockFi, Celsius ve Voyager Digital gibi kripto şirketlerinin iflas etmesinden önce kripto mevduatlarına yüksek faiz oranları sunan kredi kuruluşlarının çökmesinin ardından yoğun bir düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kaldılar.

Öte yandan Binance de şu anda artan düzenleyici baskı karşısında yoğun bir mücadele veriyor. Hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bu yıl kripto para borsasına ve kurucusu Changpeng Zhao’ya (CZ) karşı çok sayıda suçlamada bulunarak dava açtı. CFTC, Binance’in ABD federal yasalarını ihlal ettiğini ve ABD’de bir borsa olarak kayıt yaptırmadığını iddia ederken SEC kripto para borsasına dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve müşterileri varlıklarının yeri ve güvenliği konusunda yanıltıcı beyanda bulunduğu yönünde iddialar yöneltti.