  • CoinTürk
  •   Çin Kripto Para Dünyasının Önemli İsmi Açıkladı: Binance Batacak mı?

Çin Kripto Para Dünyasının Önemli İsmi Açıkladı: Binance Batacak mı?

Özet

  • Binance, SEC ve ABD Adalet Bakanlığı'nın sıkı regülasyon soruşturmalarıyla karşı karşıya.
  • Yatırımcı Dovey Wan, bu duruma rağmen Binance'in ayakta kalacağını öngörüyor.
  • Ancak, Binance'e yönelik belirsizlikler ve süregelen eleştiriler piyasada tedirginliğe neden olabilir.
  • Piyasaya etkisi:Binance, SEC ve ABD Adalet Bakanlığı'nın sıkı regülasyon soruşturmalarıyla karşı karşıya.
  • Yatırımcı Dovey Wan, bu duruma rağmen Binance'in ayakta kalacağını öngörüyor. nötr
20:00
20 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in başı son zamanlarda regülatörler ile ciddi anlamda belada. SEC tarafından açılan dava ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatıldığı iddia edilen soruşturma, Binance ve Binance US için şok etkisi yarattı. Bu da borsada ciddi bir depreme yol açarak birçok önemli değişimin yaşanmasını beraberinde getirdi. Peki uzmanlar Binance’in bu kaostan sağ çıkabileceğini düşünüyor mu?

Binance Tehlikede mi?

Kripto para sektörünün özellikle Asya kanadındaki en önemli isimlerinden olan ünlü yatırımcı ve yönetici Dovey Wan, kendi görüşlerini ifade etti. Wan, merkezi borsaların ya paranın bitmesinden ya da kurucuların pes etmesinden dolayı battığını vurguladı. Merkezi borsaların sıkı para ve rezerv kontrolü uyguladıkça sağ kalmaya devam edeceklerini belirterek Binance’in çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Kraken ve Bitfinex’in yaşadığı hack ve regülasyon baskısı, OKX’in CEO’sunun Çin polisi tarafından tutuklanması, Poloniex ve Huobi borsalarının kurucularının pes etmesi gibi faktörleri öne süren Wan, haklı olabilir.

Ünlü isme göre bütün bunların yaşandığı bir sektörde Binance’in batması ise oldukça zor. Ye Hi ve CZ gibi iki kurucuya sahip olan borsanın “hayatta kalabilirliğinin” hamam böceği seviyesinde olduğunu belirten Wan, aslında burada batma ihtimalinin çok düşük olduğunu ima etti.

Sürgün yemiş Çinli kurucuların ciddi bir hayatta kalma oranına sahip olduğunu belirten Wan, Zoom, ByteDance, Shein ve bunun gibi birçok teknoloji şirketini de örnek gösterdi. Şu an için kripto para sektöründe sürgün yemiş Çinli kurucu fazlalığı yaşandığına dikkat çeken Wan, Binance’in batmayacağını vurguladı.

Binance Eleştirileri Bitmedi

Sıkı bir Binance eleştirmeni olarak bilinen Adam Cochran ise son gelişmeye dikkat çekip tehlikenin bitmediğini vurguladı. Sun’a ait olduğu ortaya çıkan True USD’nin (TUSD) Binance bağlarına dikkat çeken Cochran, Binance’in şu an 150 gün TUSD kilitleyen kullanıcılara %10 ekstra ödeme yaptığını vurguladı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Binance Listelediği 2 Altcoin İçin Uyardı! Tüm Pozisyonlar Otomatik Olarak Kapatılacak!
Binance Listelediği 2 Altcoin İçin Uyardı! Tüm Pozisyonlar Otomatik Olarak Kapatılacak!
Dev Borsadan Son Dakika Açıklaması: Binance’te Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?
Dev Borsadan Son Dakika Açıklaması: Binance’te Alım-Satım İşlemleri Durduruldu mu?
Binance Duyurdu! Dev Altcoin BNB’de 620 Milyon Dolarlık Yakım Gerçekleştirildi!
Binance Duyurdu! Dev Altcoin BNB’de 620 Milyon Dolarlık Yakım Gerçekleştirildi!
Bir Devir Kapanıyor mu? Binance’in Potansiyel İflası Bahse Açıldı! Şimdilik İflas İhtimali Yüzde 12!
Bir Devir Kapanıyor mu? Binance’in Potansiyel İflası Bahse Açıldı! Şimdilik İflas İhtimali Yüzde 12!
Binance Tarafından Arjantin Futbol Federasyonuna Kırmızı Kart!
Binance Tarafından Arjantin Futbol Federasyonuna Kırmızı Kart!
Binance Borsasından Müthiş Özellik! Kullanıma Sunuldu!
Binance Borsasından Müthiş Özellik! Kullanıma Sunuldu!
Binance’den Büyük Bitcoin Duyurusu! Kullanıma Açıldı!
Binance’den Büyük Bitcoin Duyurusu! Kullanıma Açıldı!
Büyük Müjde Geldi! Binance Borsasındaki Altcoin Yükselişe Geçti!
Büyük Müjde Geldi! Binance Borsasındaki Altcoin Yükselişe Geçti!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023