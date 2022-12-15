CZ son yaşananlar ve risklere dair önemli açıklamalarda bulundu. 2,1 milyar dolar için de konuştu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance CEO’su CZ bugün önemli açıklamalarda bulundu. Birçok kritik soruyu cevaplandırdı. Son günlerde kullanıcıların bir kısmı yoğun biçimde borsadan varlıklarını taşıyor ve bu durum CZ tarafından stres testi olarak tanımlanıyor. Peki Binance zor durumda mı? Yatırımcılar neden panik oluyor? CZ tarafından açıklanan 2,1 milyar doların detayı ne?

Binance CZ Açıklama

Binance CEO’su Changpeng Zhao, bugün CNBC yayınına katıldı ve son günlerde yaşananlara dair bazı yorumlarda bulundu. Binance bu haftanın başlarında, platformdaki USDC rezervlerinin yetersizliği nedeniyle USD Coin stablecoin’inin para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Zhao, sorunun Paxos tarafından ihraç edilen BUSD varlıklarını USDC’ye dönüştürmek için kullandığı bir New York bankasının o sırada açık olmamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

“Dönüştürülecek varlıklarımız var. Marj yok, kaldıraç yok, sadece bankaların açılmasına ihtiyacımız vardı. Bankalar kapalı olduğunda ve para çekmeye çalıştığınızda bu işe yaramıyor.”

Zhao kimseye borcu olmadığını ve risk sermayesi yatırımları ile kredilerden uzak durduğunu açıkladı.

“Nakit paramızı çok basit bir şekilde yönetiyoruz,”

Ancak Binance Global halen merkezi tam olarak nerde olduğu bilinmeyen bir şirket ve resmi olarak Binance US gibi denetimlerden geçmiyor. Bu konuda CZ tarafından yapılan açıklama ve on-chain verilere (manipüle edilmediği kesin olmamakla birlikte) güvenmemiz isteniyor.

Binance ve FTX

CZ insanların SBF nedeniyle kripto paralardan uzaklaşmasına dikkat çekti. Ona göre bir yılan tarafından ısırılmak tüm hayvanların aynı olduğu anlamına gelmiyor. Yani kötü aktörlerin kripto endüstrisine verdiği zarar iyileri etkilememeli. Özellikle ABD’li siyasiler kripto karşı tavırlarını desteklemek için LUNA, FTX gibi faciaları yoğun biçimde destekleyici argüman olarak kullanıyor.

Şirketin EARN programını savunarak, buradaki müşteri parasının riske edilmediğine dikkat çekiyor. Ona göre kullanıcılar tarafından stake edilen kripto paralar diğer traderlara marjin işlemlerde borç olarak veriliyor yani sistem Gemini, BlockFi gibi platformlarda olduğu gibi işlemiyor. Marjin işlemlerde borç aldığınızda yeterli teminatınız olmalıdır ve marjin işlemi yaptıran borsa burada kayıp riski üstlenmez.

Ayrıca CZ, sektörünün çoğu geleneksel işletmeden daha şeffaf olduğu konusunda ısrar etti ve güvenilirlik için altın standardı belirlemek istiyor.

“Bizim sektörümüzde güvene o kadar çok bağlı değiliz, doğrulamaya çok bağlıyız.”

Binance CEO’suna geçen yıl FTX’ten çıkışından elde ettiği 2,1 milyar doları geri ödemeye gücünün yetip yetmeyeceği de soruldu. Zhao, “Mali açıdan güçlüyüz. Bu işi avukatlara bırakacağız” açıklamasında bulundu.